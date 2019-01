Ortega: "No me esperaba que me llamase el Avenida"

Ortega ha sido presentado esta mañana en su segunda etapa como entrenador del Avenida. "He estado hablando con el 'staff' para ver cómo está el equipo en términos de salud, en términos físicos", ha dicho Ortega antes de incidir en que su objetivo es "llegar a la Copa de la mejor manera posible para intentar volver a ganarla".

El nuevo entrenador del Avenida ha reconocido que "no me esperaba la llamada", pero sí había mantenido el contacto con los dirigentes del club y seguía el desarrollo del equipo salmantino. "Cuando me llamó Carlos, la verdad que me hizo ilusión", confesó Ortega en una rueda de prensa en la que asistió acompañado de Jorge Recio y Carlos Méndez.