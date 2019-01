Carlos Méndez: "La primera opción es un técnico con experiencia nacional"

El Perfumerías Avenida ha comenzado el rastreo en el mercado de entrenadores para encontrar "lo antes posible" un sustituto para Lino López. El club salmantino está recibiendo multitud de ofrecimientos de entrenadores europeos de Italia, Francia, Turquía o Grecia, entre otros. "Nuestra primera opción es que sea un técnico nacional", indicó a este diario Carlos Méndez, gerente del Perfumerías Avenida, quien puso de manifiesto que la búsqueda se amplía a que el futuro técnico tenga experiencia en baloncesto masculino o en femenino.

La idea es contratar, sin precipitarse, a un entrenador lo antes posible para que se pueda sentar ya en Zamora el sábado aunque en caso de no ser así sería Raquel Romo la que dirigiría al equipo salmantino. Romo llegó a ser segunda entrenadora del primer equipo salmantino en la etapa de Víctor Lapeña a los mandos de la escuadra azulona. "Estamos teniendo muchos ofrecimientos y es que aunque Perfumerías Avenida no es un equipo rico sí que es atractivo para los entrenadores que quieren entrenar aquí en Salamanca", reconoció Carlos Méndez, que no paraba de hablar por teléfono ayer en busca del nuevo técnico del Perfumerías Avenida.

