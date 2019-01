El Avenida busca la gesta en una de las canchas más complicas de Europa

El Perfumerías Avenida vuelve este miércoles (17:30 horas en directo en LAGACETADESALAMANCA.ES) a uno de esos pabellones en los que ganar es casi imposible: el Metro Energy Sports Hall del Fenerbahce. De hecho, en lo que va a de Euroliga nadie lo ha conseguido, a pesar de que el equipo turco no está rindiendo de acuerdo al nivel de su plantilla, aumentada hace unas semanas además con la norteamericana Bria Hartley.

La derrota de la pasada jornada frente al Hatay ha dejado al conjunto de Lino López cuarto, a un triunfo precisamente del Fenerbahce y del Sopron, su próximo desplazamiento.

Con las tres victorias que llevan ya las salmantinas fuera de Salamanca (Riga, Carolo y Olympiacos), poco más se les puede pedir ya, pero la exigencia de la clasificación en un grupo tan duro e igualado hace que aun ganando los tres partidos que quedan en casa pueda quedarse fuera de los cuartos de final, por lo que otro triunfo más a domicilio valdría su peso en oro.

Por motivación no va a ser, y hay que esperar que la buena imagen ofrecida el sábado en Cáceres haga que las jugadoras de Lino López jueguen más sueltas, puesto que además no tienen nada que perder esta tarde, y puedan ofrecer su mejor versión para al menos competir y, por qué no, intentar dar un susto al potente cuadro turco.

En seis ocasiones ha jugado el Perfumerías Avenida en la cancha del Fenerbahce y siempre ha perdido, pero en varias ocasiones ha estado muy cerca de conseguir la machada, como hace dos temporadas en una doble visita en los cuartos de final, tras los que las turcas terminaron proclamándose subcampeonas de Europa.

Para ganar en una cancha como esta hay que hacer un partido perfecto y además no tener factores en contra como el arbitraje, que Avenida ya se ha encontrado en más de una ocasión.

Lo malo es que el Fenerbahce no va a dar ninguna facilidad por tres razones: porque ha añadido a Hartley (que ya es la máxima anotadora del equipo en la Euroliga), porque necesita ganar en su batalla por el segundo puesto con el Sopron, y porque estará dolido por la derrota de hace unos meses en Würzburg, cuando el Perfumerías Avenida fue capaz de someterlo gracias a una extraordinaria actuación colectiva, liderada por Angel Robinson y Chrissy Givens.

En la liga turca, el Fenerbahce ocupa la tercera posición, con 11 victorias y 3 derrotas.

