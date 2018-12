El Girona gana al Avenida en la lucha por el liderato (79-53)

Spar CityLift Girona ha confirmado este domingo que es el rival a batir y se impuso de manera contundente a un Perfumerías Avenida que no estuvo nunca en el partido. El 27-9 del final del primer cuarto evidenciaba las carencias de un líder no estuvo a la altura, al que no le salió nada bien y que en el último cuarto, al que llegó con 20 puntos de desventaja, bajó los brazos ante su mas directo rival, que le infringió así su primera derrota de la temporada. Y de una manera especialmente dolorosa.

Perfumerías Avenida llegaba a Girona para afrontar el duelo de altura ante su mas inmediato perseguidor, Spar CityLift Girona. El encuentro prometía igualdad e intensidad, pero lo cierto es que desde el pitido inicial hubo mucho de lo segundo, pero poco de lo primero. Y es que tras un breve intercambio de canastas inicial (3-4), las locales impusieron su ley en Fontajau. Con una defensa sin fisuras, Girona secó por completo el ataque del líder. Mientras, su juego ofensivo fluía con soltura y firmaban un parcial de 13-0 que encendía todas las alarmas en las filas charras (14-4, minuto 5).

A las visitantes no les salía nada bien. No conseguían frenar las internadas de su rival y fallaban demasiado debajo del aro contrario, cerrando el primer cuarto con un paupérrimo 27% de acierto en sus lanzamientos frente al 64% que permitía a Girona irse al minuto 10 con 18 puntos de renta (27-9).

Pero si alguién daba por muerto a Perfumerías es que no conoce a este equipo. Las charras se rehicieron en el inicio del segundo cuarto, cerraron bien el rebote y consiguieron un parcial inicial de 0-7 que las metía en el partido (27-16, minuto 12). Hampton cerraba la sequía de las locales, que volvieron a centrarse en defensa para cortar la sangría de puntos visitante, aunque ellas mismas seguían teniendo muchos problemas para anotar y a falta de 5´51 para el descanso paraban el partido en busca de soluciones (29-18).

A la vuelta Hampton tomó las riendas del equipo catalán con cinco puntos consecutivos ante un Perfumerías que había vuelto a apagarse (34-18, minuto 15). Conseguían las charras parar a Hampton, pero entonces Gomes tomaba el relevo con 8 puntos consecutivos mientras el ataque salmantino seguía sin funcionar, y Girona se disparaba en el luminoso hasta los 20 puntos de ventaja (42-22, a 1´17 para el descanso), diferencia que se mantuvo ya hasta el final del segundo cuarto (44-24).

El Avenida trato de meterse en el partido creciendo desde atrás y tras el descanso reforzó su defensa, frenando la escapada de Girona. Sin embargo, tampoco ellas conseguían anotar con facilidad y los primeros seis minutos del tercer cuarto se saldaron con un cortísimo parcial de 6-4 que hacía que la remontada charra se antojase aún más complicada (48-26).

Cambió de táctica el conjunto visitante, que tenía que quemar todas las naves en busca de lo que se antojaba ya como casi un imposible, y de ahí al final del cuarto el encuentro se animó, entrando en una fase de ir y venir de una canasta a otra. Un intercambio de canastas que, sin embrago, solo favorecía a Spar CityLift Girona que tenía el partido bajo control y conseguía entrar en el cuarto final aún con 19 puntos de renta (57-38).

El partido estaba decidido. Ni siquiera el líder podía remontar esa situación, sobre todo visto lo visto en un choque en el que Perfumerías fue una caricatura de si mismo. Aunque las de Lino López debían intentar, al menos, recortar diferencias. Pero ni eso fucionó y a cuatro minutos del final la desventaja era de 25 puntos (70-45). Parecía que habían bajado los brazos las salmantinas, aunque en la recta final , y tras un tiempo muerto de Lino Lopez, trataron al menos de que la cosa no fuese a mayores (79-53).

LA FICHA

Spar CityLift Girona: Martínez (6), Palau (4), Murphy (18), Hampton (18), Gomes (20). También jugaron: Buch (4), Bagaria, Oma (5), Cisse, Reisingerova (4), Moya, Soler

Perfumerías Avenida: Elonu (12), Domínguez (3), Eldebrink (2), Gil (5), Robinson (10). También jugaron: Arrojo, Asuermendi (2), Putnina (5), De Souza (10), Givens (4)

PARCIALES

Primer Cuarto: 27-9

Segundo Cuarto: 17-15 (44-24)

Tercer Cuarto: 13-14 (57-38)

Cuarto Cuarto: 22-15

ÁRBITROS: Langa de Martin, Asunción - Peláez Santana, Sara - Piñeiro Amondaray, Laura

PABELLÓN: Fontajau, 400 ESPECTADORES