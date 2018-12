Stewart impide que Avenida tumbe al Dynamo de Kursk

El Perfumerías Avenida ha estado a punto de imponerse al Dynamo de Kursk de Lucas Mondelo por 56-58. Después de una dura batalla desde el minuto 1 hasta el 40, se llegaba a los últimos 28 segundos con empate. Stewart, la considerada mejor jugadora del mundo no falló y el equipo charro no pudo forzar la prórroga o buscar el triunfo con la última acción de Silvia.

Gran partido de las charras, especialmente en defensa, pero que han tenido que rendirse frente a la calidad de Stewart.

El choque comenzaba con un Avenida que tenía las ideas muy claras en defensa, con múltiples situaciones preparadas, y acertado en ataque, lo que le hacía colocarse con 5 puntos de renta: 9-4. Sin embargo, acabó apareciendo la calidad de una inmensa Stewart, que cerraba el primer cuarto con 16-15.

Los problemas para las salmantinas empezaron con las rotaciones y la sequía anotadora después de un triple de Givens (21-18). El equipo de Lino López estuvo casi 5 minutos sin anotar, con una Erika de Souza que fallaba ante las postes rusas, y un nuevo triple de Stewart daba al Dynamo de Kursk la mayor ventaja hasta entonces, 23-30 en el minuto 18. Tuvo que volver a sacar Avenida a su quinteto de gala, para que Elonu, desde más allá de la línea de 6.75, pusiera el 26-30 con el que se llegó al descanso.

La lección estaba aprendida y por eso el cinco titular actuó durante todo el tercer cuarto, excepto el último medio minuto con la entrada de Givens por Silvia y a pesar de las 3 faltas de Elonu. El Avenida supo atacar a la perfección la zona rusa y por eso ganó el parcial por 15-10, a pesar de los fallos en los últimos ataques, y llegó al acto decisivo ganando por 1 punto: 41-40.

El último cuarto no ha dado un respiro a nadie y los dos técnicos han tenido que recurrir a sus mejores jugadoras. Avenida y Kursk han sido capaces de responder a cada tirón del rival para llegar a falta de 28 segundos con empate a 28 tras una brillante acción de Silvia. El conjunto ruso decidió prácticamente agotar la posesión para que se la jugara Stewart, que no falló para poner el 56-58 a 11 segundos del final. Las salmantinas se la jugaron con una penetración de la capitana frente a Xargay y el balón se quedó en el aro para no premiar el gran partido del Perfumerías Avenida.