El Perfumerías Avenida se acostumbra a ganar lejos de Salamanca (62-75)

El Perfumerías Avenida ha logrado su tercer triunfo en la Euroliga en casa del Carolo por 62-75, provocando la primera derrota de las francesas en casa. Un primer cuarto espectacular, en el que las salmantinas se han hecho con 19 puntos de renta, ha sido clave para el resultado final, a pesar de los intentos del conjunto local por volver al choque.

El primer cuarto del Avenida ha sido sencillamente espectacular, provocando un resultado de 4-23. Las salmantinas han cortado todos los caminos hacia su aro y en las pocas ocasiones en las que las locales tiraban más o menos cómodas no están acertadas. Por el contrario, las de Lino López han martilleado a su rival con ataques rápidos para colocarse con esa cómoda ventaja.

Con la llegada de las rotaciones ha disminuido la intensidad defensiva charra y el Carolo lo ha aprovechado, sobre todo con Peters y Lewis, para anotar con fluidez. No ha habido problemas porque Avenida, con una Robinson que ha tomado el protagonismo, también ha seguido sumando puntos y después de que el conjunto galo lograra disminuir su desventaja a 14 puntos, al descanso mandaban las salmantinas por 20 con una canasta en el último segundo de Belén Arrojo: 24-44.

En el tercer cuarto Avenida se ha puesto 25 puntos arriba (32-57), pero en los últimos 3 minutos ha dejado de anotar y ha llegado un parcial de 11-3 que hacía creer a las francesas que la remontada era posible con 10 minutos por delante, aunque el marcador todavía era muy claro: 43-60.

El Carolo ha seguido sin rendirse y con tres triples se ha colocado a 14 puntos (56-70), ya que las salmantinas ya no estaban nada cómodas en ataque. Por lo menos las francesas ya estaban en bonus en el minuto 34 y Avenida no ha fallado desde el tiro libre para hacer que la victoria no llegara a correr peligro, ya que lo más apretado que ha estado el marcador ha sido el 60-72 a falta de 1 minuto y 59 segundos.

Tres miembros del clan de 'Los Manueles' fueron detenidos en Aldeaseca por el crimen de León

Arde un camión cuando circulaba por la A-62, entre Ciudad Rodrigo y Sancti Spíritus

Qué hacer en Salamanca este miércoles