Perfumerías sigue imparable en la liga (52-70)

Embutidos Pajariel Bembibre PDM: Llorente (6), Herrera (4), Nauwelaers (3), Silva (7), Gladkova (12). También jugaron: González, Cáceres, Quirante (8), Syll (2), Smith (10)

Perfumerías Avenida: Elonu (2), Domínguez (6), Eldebrink (6), De Souza (12), Robinson (7). También jugaron: Arrojo (8), Asurmendi (6), Putnina (12), Gil (6), Givens (5), Roters

PARCIALES

Primer Cuarto: 23-16

Segundo Cuarto: 6-21 (29-37)

Tercer Cuarto: 13-23 (42-60)

Cuarto Cuarto: 10-10

ÁRBITROS: ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE - MUÑOZ GARCIA, JORGE - BAEZ BATISTA, HÉCTOR

Sin eliminadas

PABELLÓN: BEMBIBRE ARENA, 200 ESPECTADORES

Bembibre (Área 11)

Perfumerías Avenida se resarcía este sábado de su derrota europea ganando a lo grande a Embutidos Pajariel Bembibre PDM en un encuentro en el que el líder no empezaba con demasiado buen pie. Pero se rehicieron pronto las salmantinas, que en el segundo cuarto firmaban un parcial de 6-21 y dejaba el encuentro prácticamente visto para sentencia, aunque las locales no bajaron nunca los brazos.

Bembibre sabía que sus opciones ante Perfumerías pasaban por cerrar las vías de penetración de su rival y no dejarle correr, aunque en los primeros compases del encuentro apenas lo consiguió y durante casi siete minutos el partido fue de ida y vuelta, con igualdad absoluta en la pista y el luminoso (13-12). Aunque dos buenas defensas y un triple de Silva colocaba a los locales seis puntos arriba (18-12, minuto 7).

Sufrió Perfumerías en esa recta final del cuarto y no logró reducir las diferencias (23-16, minuto 10). Sin embargo, en el inicio del segundo la maquinaria de las salmantinas comenzó a funcionar. Ahora era la defensa charra la que se imponía y secaba por completo el ataque de las locales, que en los primeros cinco minutos del cuarto no anotaron ni un solo punto. Mientras, las visitantes firmaban un parcial de 0-12, con dos triples de Putnina incluidos (23-28). No conseguían las locales sacudirse la presión. Una canasta de Gil y el tercer triple de Putnina colocaban el marcador en 23-33 y obligaban al técnico local a pedir tiempo muerto a falta de 3´21 para el descanso. A la vuelta Herrera rompe la sequía de los locales y de ahí al final del cuarto el encuentro se anima, aunque Perfumerías mantiene su ventaja y se va al descanso con 8 puntos de renta (29-37).

Embutidos Pajariel Bembibre PDM salió muy enchufado tras el descanso. Las locales habían recuperado la intensidad defensiva y Perfumerías Avenida volvía a tener muchos problemas para ver aro, tantos que tardó un minuto y medio en anotar. Por suerte, también las salmantinas mantenían su intensidad atrás y Bembibre apenas conseguía reducir diferencias pese a un triple de Gladkova (32-40, minuto 23).

Pero poco a poco la superioridad de las visitantes volvía a hacerse patente. Dos canastas consecutivas de Domínguez y otra de De Souza abrían la brecha en el luminoso a falta de 6´35 para el final del tercer cuarto (32-46).

Nauwelaers, con un lanzamiento de tres, devolvía la esperanza a las leonesas, pero lo cierto es que lo suyo fue como una gota de agua en el desierto. Bembibre apenas puso en apuros el dominio de Perfumerías, que con otro parcial de 0-5 ampliaba su renta hasta los 17 puntos (36-53, minuto 37).

De ahí al final del cuarto las locales consiguen despertar y, al menos, frenar la sangría visitante, aunque no reducir las diferencias, que al final del cuarto siguen siendo amplias (42-60).

Mucho tenían que cambiar las cosas en los últimos diez minutos para que a Perfumerías se le escapase el partido. Una canasta inicial de Perfumerías en el inicio del cuarto decisivo elevaba su renta hasta los 20 puntos (42-62). A partir de ahí, con el encuentro ya sentenciado. Las locales intentaron por todos los medios maquillar el resultado final ante un Perfumerías que acusó el cansancio del encuentro europeo, pero que nunca vio peligrar su triunfo (52-70).