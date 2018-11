El Avenida 'mata' a su rival en un magnífico tercer cuarto (64-87)

Perfumerías Avenida sigue sin conocer la derrota tras imponerse este sábado a un Araski que tuteó a las salmantinas durante los dos primeros cuartos, pero acabó sucumbiendo en el tercero, en el que las charras se mostraron intratables.

Duelo de altos vuelos el que se preveía en el Polideportivo Mendizorrotza, donde Perfumerías y Araski saltaban a la pista conscientes de que uno de los dos equipos vería ahí como se ponía punto y final a su condición de invicto.

Había mucho en juego, y locales y visitantes se mostraron algo conservadores en los primeros minutos del encuentro, en los que ambos equipos trataban de imponerse en defensa y buscaban asegurar sus lanzamientos (9-8, minuto 4). La igualdad era absoluta, aunque las locales empezaban a cargarse pronto de faltas y Perfumerías aprovechaba sus tiros libres para abrir su primera ´brecha´ en el luminoso a falta de 3´23 para el final del primer cuarto (12-17).

Givens ampliaba la renta de las salmantinas hasta los 7 puntos, y a partir de ahí Perfumerías mantuvo el control del partido. El juego era de ida y vuelta, cierto, pero las charras imponían el ritmo y mantenían su ventaja en el luminoso e incluso la ampliaban hasta los 11 puntos tras dos canastas consecutivas de Robinson (17-28). Para acabar yéndose al final del cuarto con 10 puntos de renta (20-30).

Pero Araski no había dicho la última palabra. Las alavesas reaccionaron en el inicio del segundo cuarto y volvieron a apretar los dientes en defensa para secar por completo el juego ofensivo de un Perfumerías que tardó mas de seis minutos en anotar. Mientras, su rival, no sin esfuerzo, había ido recortando diferencias hasta colocarse a solo dos puntos (28-30).

Eldebrink rompía la sequía anotadora de las salmantinas a 3´42 para el descanso. Perfumerías parecía recuperar el control y Asurmendi, con dos triples consecutivos, volvía a elevar la renta visitante hasta los 8 puntos (30-38, a 1´50 para el descanso). De ahí al final del cuarto, la igualdad y un leve intercambio de canastas dejaban el marcador en 33-40.

La tónica del partido no cambió tras el descanso y las idas y venidas continuaron marcando un choque igualado en el que, sin embargo, el acierto exterior de las salmantinas permitía a estas ampliar un poco mas su renta hasta llevarla por encima de los 10 puntos 36-47, minuto 23).

Un nuevo triple de Givens y varias acciones defensivas que provocaron los errores de un Araski que empezaba a ponerse nervioso permitieron a Perfumerías seguir abriendo brecha en el marcador para colocarse a 18 puntos de su rival aún a falta de cuatro minutos para el final del tercer cuarto (42-60).

Perfumerías lo estaba bordando. Las visitantes defendían con orden y arrollaban en ataque, sobre todo desde el perímetro, lo que les permitió sentenciar el encuentro aún a falta del ultimo cuarto (50-73).

No se conformaban las visitantes con ganar el partido, y no quitaron el pie del acelerador en el último cuarto, en el que no tardaron en alcanzar los 80 puntos (55-80, minuto 33).

A partir de ahí si levantaron el pie las visitantes, que dieron minutos a las menos habituales y se relajaron un poco, auqnue no lo suficiente para que su rival recortase distancias.

LA FICHA

RPK Araski: García (6), Van Den Adel (16), Diallo (4), Edwards (19), Roberson. También jugaron: Ciappina, Molinuevo (4), Estebas (2), Vucurovic (5), Pardo (8), Bedia, Murúa

Perfumerías Avenida: Elonu (5), Domínguez (11), Eldebrink (5), De Souza (9), Robinson (10). También jugaron: Arrojo (7), Asurmendi (12), Putnina (2), Gil (9), Givens (17)

PARCIALES

Primer Cuarto: 20-30

Segundo Cuarto: 13-10 (33-40)

Tercer Cuarto: 17-33 (50-73)

Cuarto Cuarto: 14-14

ÁRBITROS: GOMEZ LUQUE, JAIME - MARCOS GOMEZ, JESUS - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO

Eliminada: Diallo

PABELLÓN: POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA, 500 ESPECTADORES