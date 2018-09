Arranca la era Lino López en Avenida

El Perfumerías Avenida 2018-2019 ya está en marcha. Es cierto que ha comenzado con lo puesto. Mejor dicho, solo dos jugadoras del primer equipo: Asurmendi y Givens. Lino López, nuevo entrenador del conjunto salmantino, ya dirigió ayer la primera sesión con estas dos jugadoras y un sinfín de jugadoras junior que por un día sintieron lo que sienten las profesionales. Fotos, seguimiento mediático y un entrenamiento con un equipo de la Euroliga femenina. Una jornada de esas que no se olvidan.

Asurmendi tomó la palabra y pese a estar recién aterrizada estuvo concisa y directa con la palabra. "Ya cada una sabe cómo tiene que cuidarse cada verano y aunque he podido descansar no me he descuidado", reconocía, mientras que recalcaba que se trata de una experiencia un tanto extraña estar ella sola junto a Givens del primer equipo. "Es un Mundial y también es buena señal que estén casi todas las compañeras en esta competición y espero que lleguen lo más lejos posible", destacó.

A continuación, justo minutos antes de dar por comenzada la pretemporada, Lino López desprecintó su relación con los medios salmantinos. "No me gusta hablar de títulos sino de trabajo y es lo que vamos a ofrecer y después veremos dónde estamos aunque soy consciente de la dimensión de Perfumerías Avenida y de que es un equipo campeón y que tiene que optar a los títulos", reconoció abiertamente, mientras que remarcó, al igual que Asurmendi, que tantas ausencias por el Mundial tiene un aspecto positivo para el conjunto salmantino. "Muchos entrenadores soñarían con estar en mi situación de tener tantas jugadoras de ese nivel en el Mundial", sentenció.

López apuntó que la preparación irá un poco a la inversa este verano. "La gran mayoría llegará con un muy buen nivel físico del Mundial e iremos trabajando después de forma individual", describió.

La ilusión ya está instalada en el Perfumerías Avenida y es que el camino hacia los títulos o por los menos la lucha por ellos ha comenzado. Las competiciones pondrán el proyecto de Lino López donde se merece. Temporada apasionante.