Torrejón de Ardoz, sede del Open Day de la Liga Femenina

El Open Day de la Liga Femenina ya tiene sede: el Pabellón Jorge Garbajosa de Torejón de Ardoz (sede de Copsa de la Reina durante los años 2014 y 2015: títulos que levantó el conjunto azulón). En este sentido, el Perfumerías Avenida hará las veces de visitante ante el Valencia el sábado 13 de octubre a las 18:00 horas. Un choque que contará con las cámaras de Teledeporte con la emisión de dos partidos en directos.



LOS HORARIOS DEL OPEN DAY SON LOS SIGUIENTES

Sábado 13 de octubre:

- Cadí la Seu vs Durán Maquinaria Ensino (11:00 h)

- Nissan Al-Qázeres Extremadura vs Baxi Ferrol (13:15 h)

- VALENCIA BC vs PERFUMERÍAS AVENIDA (18:00 h)

- Quesos El Pastor vs RPK Araski (20:15h)

Domingo 14 de octubre:

- Embutidos Pajariel Bembibre PDM vs IDK Gipuzkoa (11:00 h)

- Snatt´s Sant Adrià vs Lointek Gernika (13:15 h)

- Mann-Filter Casablanca vs Spar CItyLift Girona (16:30 h)