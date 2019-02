El PP de Peñaranda denuncia la pérdida de una subvención municipal de 139.000€

El grupo Popular denunció ayer la pérdida de una subvención de 139.607 euros correspondiente al Plan de Apoyo Municipal 2019 de la Diputación al no haberse solicitado por parte del equipo de Gobierno socialista dentro de los plazos legales establecidos y exigió responsabilidades.

Tras no encontrar el decreto que contemple la aceptación de la ayuda directa destinada en un 50 por ciento a creación de empleo y el 50 por ciento restante a inversión, la oposición hizo hincapié en el "perjuicio que supone para Peñaranda".

"El hecho de no aceptarla en plazo supone la pérdida de esos 109.607 euros y el equipo de Gobierno ha cometido una falta muy grave que va en detrimento de los intereses de Peñaranda. No sólo es grave no aceptar esta subvención directa, sino que, a pesar de ello, viene contemplada en los presupuestos 2019", comentó la portavoz del PP, Carmen Familiar.

El PP criticó duramente lo que, a su juicio, es "una falta de responsabilidad total" y añadió que "para nuestro grupo queda claro el caos que impera en el Ayuntamiento, esto denota la mala gestión, la desorganización y la falta de responsabilidad del partido socialista al frente del Consistorio".

La oposición recordó, también, que "este hecho se suma a otros, ya denunciados por nuestro grupo, como el no cumplir con la ley de contratos para determinados expedientes o gastar sin crédito como se está haciendo en la plazuela de Somorrostro comenzando las obras cuando aún no se han aprobado los presupuestos de este año".

