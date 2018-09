La alcaldesa exige una solución a la falta de un pediatra y no "parches"

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, exigió ayer a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y a la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca que la ausencia por vacaciones de la pediatra titular del centro de salud se cubra por otro facultativo de la misma especialidad y no con "parches".

"Estoy en permanente contacto tanto con el coordinador del centro de salud como con la Gerencia desde donde me han asegurado que comparten mi preocupación por este asunto y que han intentado buscar pediatras para cubrir la baja temporal pero que es imposible encontrar sustitutos", explicó Ávila.

La regidora afirmó: "no concibo cómo la Junta de Castilla y León no tiene previstos estos casos y las situaciones que luego se avecinan y lo intentan solucionar enviando esta semana dos días a un prof

"Sólo en Peñaranda estamos hablando de casi 800 niños que se atienden en la consulta de Pediatría del centro de salud, más los que vienen de otros pueblos que forman parte de la zona de salud. Es una situación insostenible en la que la Junta debe tomar cartas para que no se vuelva a repetir", manifestó la alcaldesa peñarandina.ndo de que su portavoz, Carmen Familiar, también había hecho gestiones en la Gerencia de Atención Primaria, la alcaldesa señaló: "pido al PP que no vaya a remolque de las gestiones que hacemos desde este Ayuntamiento, en concreto desde la Alcaldía, y sean críticos y exijan que esta plaza se cubra con un pediatra y que no sean tan conformistas de pensar que con este parche se ha solucionado todo".