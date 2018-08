Peñaranda se podría quedar sin su esperado concurso de pinchos

Si nadie lo remedia y parece casi imposible que pueda organizarse el evento comenzado ya el mes de agosto, Peñaranda se quedará este año sin su esperado concurso de pinchos, una noticia que ha levantado una auténtica "revuelta" ciudadana por ser uno de los acontecimientos más multitudinarios previo a las fiestas.

Los desacuerdos en el seno de la asociación de Hosteleros, con continuas dimisiones y cambios en la directiva, han ido restando actividad a la misma y aunque varios de sus representantes han intentado sin éxito "tirar del carro" para que no se perdiera el certamen gastronómico, finalmente parece que se han dado por vencidos y ni siquiera en el programa oficial de las ferias que se acaba de hacer público aparece el mencionado concurso de pinchos.

La asociación del Comercio, Coaspe, se ha sumado, también, a las reacciones al respecto y desde su directiva se afirmó ayer: "La no celebración del concurso de pinchos afecta no solo a la hostelería sino al comercio en general y a la imagen de Peñaranda en particular, y sería bueno que el Ayuntamiento asumiera parte activa en el conflicto y convocara a todos los afectados para que expongan aquellos hosteleros que no estén conformes con el concurso sus motivos y que sean conscientes del daño que hacen".

Mientras unos abogan por buscar soluciones como cambio de fechas, de ubicación e incluso el uso de casetas, la repercusión en las redes sociales tampoco se ha hecho esperar y la mayor parte de los que comentan en ellas lamentan que un sector tan importante como es el de la hostelería en Peñaranda no sea capaz de seguir adelante con dicho concurso al cabo de once ediciones.