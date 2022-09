Zamora marca el camino

Hace algunos días nuestra vecina y hermana Zamora acogió una feria que congregó a casi tanto público como su mundialmente conocida Semana Santa o las fiestas de San Pedro. Las calles del centro de la ciudad del Duero fueron un hervidero de visitantes que acudieron al reclamo del producto más popular y emblemático de esta provincia: el queso. Fromago, que así se llama el certamen, fue un éxito rotundo. Más de 300.000 personas (cinco veces la población de esa capital) se pasearon durante tres días por los 330 estands repartidos por las plazas Mayor, de la Catedral, San Martín, Zorrilla, Viriato... Ni las previsiones más optimistas pudieron prever semejante flujo de interesados en el apasionante mundo del queso. Los hoteles colgaron el cartel de completo y los restaurantes, tres cuartos de lo mismo. Todo un chute de ilusión y optimismo para una tierra históricamente olvidada y que este verano ha sido pasto de las llamas ante la indiferencia general.

Detrás de la idea de Fromago está un salmantino que preside la Diputación de Zamora, Francisco Requejo. Su valentía merece un aplauso al igual que la de los queseros y hosteleros que se han implicado en la cita. Dicen nuestros compañeros de ‘La Opinión de Zamora’ que el objetivo ahora es consolidar la feria (será bienal), dotarla de un cariz más internacional y que la Escuela Interprofesional Láctea de Zamora tenga un referente estatal. Ojalá que sea así porque esta tierra se merece alegrías que pongan su granito de arena en la ardua tarea de fijar población.

El ejemplo de Fromago tiene que servir en Salamanca para impulsar iniciativas similares relacionadas con nuestros maravillosos productos. Atrás quedaron los tiempos en los que hacer ferias de este tipo era considerado poco menos que de paletos. Craso error, ya que lo que consigue cualquiera alimento, llámese queso, jamón o vino, es atraer a público de cualquier rincón. Ahí tenemos a Salamaq y el rotundo éxito que son sus degustaciones. Y sin ir más lejos, la Feria del Queso de Hinojosa de Duero congrega cada año a cientos de personas en la localidad arribereña.

Soñando despierto me imagino la Plaza Mayor, Los Bandos y Anaya como escenario de un certamen dedicado al jamón y los embutidos ibéricos. Donde los productores de la provincia se den cita para dar a conocer su trabajo mediante talleres y brinden al público la posibilidad de degustar estos manjares ‘made in Salamanca’. También fantaseo con eso mismo, pero con el vino como protagonista. Quitándonos de una santa vez los malditos complejos y presumiendo en todo el mundo de que en esta provincia tenemos dos denominaciones de origen que elaboran unos caldos excelentes. Sierra y Arribes no tienen que envidiar en estos momentos nada de nadie y ha llegado la hora de que los salmantinos seamos los primeros en presumir de ello.

Este pasado verano asistí a una feria dedicada al vino albariño en la localidad portuguesa de Monçao. Una auténtica fiesta donde cada productor daba a conocer sus creaciones en los respectivos estands. Y todo aderezado con música, degustaciones, charlas, teatro, talleres... Miles de personas pasaron por allí con un impacto económico monumental para esta municipio del norte del país vecino. Algo parecido se hace en Villaviciosa con la Feria de la Sidra cada mes de septiembre. Hay cientos de ejemplos de lugares donde se verdad sacan pecho de lo mucho y bueno que tienen. De esta manera se podrá lograr que cuando vayamos a un bar de Van Dyck o de la Plaza no digamos que nos pongan un Rioja o un Ribera y pidamos un Arribes o un vino de la Sierra para acompañar el pincho.

En tiempos de encarecimiento del transporte, hay que apostar por los productos de proximidad. Los que se hacen a apenas un puñado de kilómetros. De esta manera se fijará población en un medio rural que, en la crisis que ya tenemos encima, volverá a ser una auténtica tabla de salvación y desconexión.