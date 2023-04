Yolanda y los Pegamoides

He admirado y admiro a un sinfín de mujeres que son genios en el trabajo que desempeñan. Por ejemplo, no hay mejor análisis de la Revolución Francesa que el realizado por Madame de Staël. Ni mejor visión de futuro sobre la invasión de Europa por los islamistas que los libros de Oriana Fallaci. También me quito el sombrero por la maravillosa defensa que Elvira Roca Barea realiza del Imperio español, tirando por tierra con toda clase de argumentos el sambenito de nuestra Leyenda Negra, en su libro titulado “Imperofobia”.

Recuerdo que disfruté enormemente con los libros de Camille Paglia, una de las feministas más despreciadas por las guardianas ideológicas del Régimen. El alma femenina siempre ha sido capaz de trasmitirme emociones que jamás podría encontrar en otra parte.

También los artistas homosexuales tienen ese talento especial para descubrir sensibilidades que uno ignora poseer. Mis primeras lecturas, sin haber llegado a la adolescencia, fueron las obras de Oscar Wilde, y todavía las releo cuando la vida se me vuelve melaza y hay que aligerarla. No quisiera olvidarme de “A La Recherche”, la obra magna de Marcel Proust, una de mis lecturas preferidas en los últimos años. Naturalmente, hay miles de mujeres anónimas que supuran genialidad en todo lo que realizan. Conozco a un buen número de ellas con las que mantener una conversación va mucho más allá de otros placeres más comunes. He comprobado un millón de veces que conversan mejor que los hombres, tienen más sentido del humor y son muchísimo más cultas y entretenidas.

Ese es el motivo de que me lleven los demonios cuando me llaman “machista” por decir la verdad sobre las niñatas de Podemos. Lo siento, pero la vicepresidenta del Gobierno, doña Yolanda Díaz, no está a la altura de tan alto cargo como ocupa. La entrevista con el señor Jordi Évole, un periodista sobrevalorado hasta la exageración, fue una muestra más de su incapacidad intelectual para entender la política. En una hora de conversación sólo fue capaz de soltar un par de ideas, demostrándonos la terrible oscuridad de su pensamiento político.

En realidad sólo dijo que lo suyo sería una república donde el presidente fuera Iñaqui Gabilondo. Dios nos libre del “buenismo gabilondiano”. También afirmó que Marruecos era una dictadura. Después de este par de rebuznos, la chica parecía que había descubierto las fuentes del río Mundo. Por supuesto que Marruecos es una dictadura, maldita sea, lo saben hasta los “fumetas” antiguos que se bajaban al moro para llenar las mochilas de chocolatinas. Pero ella resulta que es la vicepresidenta de un Gobierno que trata de mantener buenas relaciones de vecindad, precisamente, con esa misma dictadura.

No sería de extrañar, por tanto, que el rey de Marruecos anduviera presionando al vendido de Sánchez para que por fin mande al motorista a la casa de lujo de la vice, como ocurrió con la ministra mínima, doña Arancha González Laya. Sin embargo, la vice es de la cuadra “comunista” y ni el rey de los desiertos, “no tan lejanos”, los tiene tan bien puestos como para mover la poltrona de la niña. Ni siquiera con una marcha verde, es decir, lanzando contra Ceuta y Melilla uno de esos tropeles de subsaharianos que saltan las vallas como si fueran ovejas de contar por la noche. Otra cosa sería que Mohamed utilizara contra España los misiles que le han regalado los yanquis con el pretexto de mantener a raya a los ayatolas argelinos. En tal caso sería definitivo para que Iñaqui Gabilondo, como presidente de la III República, tomara cartas en el asunto y enviara a su hermano Ángel, en plan don Pelayo, contra los ejércitos benimerines. Probablemente, para abrirles la puerta, como el conde don Julián.