No se trata tanto de quién ganó o perdió el debate, sino de qué ganamos o perdemos los ciudadanos. Y en este momento el partido se juega a escala nacional. Abróchense los cinturones los autónomos como dentro de nada tengan que estar pagando lo que planea el gobierno. Apriétese los machos la ganadería, para la que se está cocinando en Madrid una nueva remesa de regulaciones, como la implantación obligatoria de controles a la contaminación y más límites a las condiciones de transporte de los animales, en forma de real decreto.

Y no cuenten con conseguir vivienda más barata quienes solo pueden permitirse un alquiler, porque seguirán sin poder acceder a esas “zonas tensionadas”, a menudo solo para rentas altas, y verán descender la oferta en el mercado en general a causa de la intervención estatal, como se ha comprobado ya en experimentos aciagos como el de Berlín. La electoral subida de pensiones requiere de una mayor recaudación de impuestos que pasará también por Moncloa, el reparto del Fondo de Reconstrucción europeo sigue opaco y sin instrucciones de uso y yo estoy ahorrando ya para poder soportar el sablazo si finalmente logran sacar el cobro de peaje en las autovías. Sin olvidar que ni siquiera el último y lustroso dato de paro nos libra de seguir siendo el país europeo con más desempleados y una cómoda distancia respecto al segundo, que es Grecia.

Todo esto se dirime a escala nacional, no en Valladolid, de manera que votamos con un ojo bizco, mirando hacia el gobierno de España, y yo además lamentando con golpes de cabeza cada uno de los reproches y ataques que los del debate se lanzaron los unos a los otros, minutos perdidos en la presentación y exposición de las propuestas propias, como si en lugar de ante el colegio electoral me encontrase ante el Muro de las lamentaciones. Y con las palmas de las manos juntas, rezando por que la involución democrática que lleva sufriendo España en los últimos años encuentre su tope cuando antes. En conjunto, me queda una posición como de yoga sutra en la que hay que esforzarse mucho para que la papeleta termine entrando por la estrecha ranura de la urna. Y a pesar de todo ello hay que votar. No es cierto que esté ya todo decidido. Mañueco no tiene garantizado el gobierno en solitario y, en caso de tener que pactar, el diseño del pacto tendrá mucha enjundia. Hubiese sido bonito comprobar lo que los partidos de la España vacía podían aportar a la política regional, pero lamentablemente son muchos de ellos descartes de los partidos previamente existentes, mismo perro con distinto collar. Apenas aportan juego aritmético. Así que entonemos un om muy largo, de doce días de duración, pero sin vaciar la mente sino meditando un voto apuntalado con ideas y razones.