No soporto la expresión “ya te lo dije”, unas veces, la mayoría, porque quienes la utilizan lo hacen desde el desconocimiento de la realidad, cuando no desde la comodidad del sofá, y otras, las menos, porque tienen razón, y a nadie le gusta que le saquen los colores.

Ahora, con el confinamiento de Madrid, yo soy el aguafiestas que puedo manifestar un “ya te lo dije” bien alto, pues son innumerables las veces que vengo advirtiendo desde hace lustros del gran error estratégico de centrar todas nuestras apuestas de negocio turístico única y exclusivamente en el mercado madrileño, y además centrado en la parte más baja de ese sin duda gran mercado por población y cercanía.

Nunca en Salamanca el turismo y su industria “cultural”, con la enseñanza del español a la cabeza, se han gestionado de una manera profesional, sin conciencia de lo que realmente podrían -deberían- suponer esos sectores para una ciudad en vía muerta como Salamanca. En los años 90, con la vista puesta en la Capital Europea de la Cultura, que una vez conseguida se convirtió en la gran oportunidad perdida por culpa de los incompetentes que la gestionaron, Salamanca se postuló como destino turístico, con su revoltijo de monumentos y panceta.

Y descubrimos, descubrieron los “lumbreras” municipales que Madrid está cerca. El Paco Martínez Soria que los políticos salmantinos llevan dentro salió a la luz y se plantaron en Callao. “Güelcom tu Salamanca”, parecían decir, y de hecho es lo que decían.

Y una y otra vez se les aconsejaba, se les regalaban ideas y, una y otra vez, hacían, hacen oídos sordos. Erre que erre con Madrid, erre que erre con congresos de devoradores de mortadela.

De promocionar Salamanca en el País Vasco, en París, en Portugal, en La Coruña, en Sevilla, ¿para qué?, ¿Qué es París, una frase de “Casablanca”? Y llegó, trajeron el coronavirus y cerraron Madrid: hemos quedado a merced de la nada, pues nadie, ahora, se acuerda de Salamanca. No sé si me explico. Seguro que no.