Ya no vacuno ahora

Que nada, que no puedo llevar los corderos al matadero hasta que no vacunen a las ovejas. Pero, ¿qué dices, tío? Lo que oyes. Pero al cordero ¿no le vacunas? No, tío. Se vacuna a la madre y entonces ya puedo vender a su hijo. Ah. Será porque están juntos... No, tengo a la oveja en otro lado y la “lengua azul” no se pega, les tiene que picar a cada uno el mosquito. ¡Buenísimo! Voy a decir que vacunen a mi madre de covid y así quedo libre yo. Hala, tú, a la bobada. Estoy como para que encima hagas la gracia. Tengo 300 para sacar y justo cuando están para vender. No le des vueltas. Es el protocolo, tío. Hay que hacerlo y no pienses.

Ya. Y ¿quién hace el protocolo? El Ministerio. ¿Pero no venía de Europa? No, ¿pero no has visto que este trae de Portugal y allí van a su aire? Y en Francia, igual, allí nadie vacuna, solo si exporta. Ah. Así que vacuno. Claro, lo dice el protocolo. ¿Y si no vacuno? No seas bruto, multón y te bloquean la explotación y, además, está mal. ¿Qué quieres, que se extienda la “lengua azul” y estemos vacunando años? Y a lo mejor se te mueren animales. ¿Por qué no nos dicen esto? No sé. Estarán liados.

Me han dicho que al de al lado del río se le morían las ovejas y que no le vacunaron hasta este jueves. Estaba desesperado. ¿Y por qué no antes? No sé, el protocolo. Dicen que sabían que era “lengua azul” pero como el Ministerio ha tardado 7 días en confirmar el foco... Y luego el protocolo dice que hay que vacunar desde fuera hacia dentro para que no se extienda. Ah. Pero si se le morían ovejas era porque el mosquito estaba ahí y podía picar a más, ¿no? ¿y se podían morir, no? Sí. ¿Y no es mejor vacunar rápido donde saben que está el mosquito? Es lo que dice el protocolo. Ah. Ahora está tranquilo. ¿Quién le vacunó? No sé. Si vacuna Eulen lo paga la Junta y si van los libres, no. Ah. ¿No es muy justo, no? Ya, tío, pero es lo que hay. La cosa es vacunar y rápido. Ya pero...

¿Sabes de dónde ha venido el mosquito, de Portugal, de Cáceres? No sé, tío, ¿qué quieres? ¿saber el idioma para echarte un “parlao” con él? Pues no. Pero decían que había mosquito en la misma latitud de Portugal y el Ministerio nos tenía que haber dicho algo para que desinsectarámos, ¿no? Y la Consejería sí lo sabía. ¿Y? Tú vacuna. No pienses.

Vacunaré pero ¿te acuerdas lo que pasó la otra vez cuando se nos morían las ovejas? Venga ya, por favor, que la vacuna es otra y va bien en Extremadura. ¿Y quién lo dice? ¿Eres científico? Hay que obedecer. No queda otra. ¿Pero no viste por el grupo que pasaron el prospecto? Y ¿para qué lees eso, tío? Si los leyéramos no tomábamos ningún medicamento. Y en Google dice... ¿Google? Venga, de verdad, eso nunca hay que mirarlo cuando hay una enfermedad. Y ¿a quién le pregunto? Vienes al bar y entre todos algo sacaremos.

Pero si llevo una oveja en el camión y solo se contagia si le pica un mosquito, ¿no basta con desinsectar? Calla, que la lías. Tú sigue el protocolo. Vale. Pero si no pasa nada por comer carne y beber leche de un animal con “lengua azul”... Jo, tío, qué rayada. Hay que vacunar y punto. ¿Y no se puede cambiar el protocolo? No. ¿Pero el protocolo no decía el lunes que el ganado tenía que estar 14 días inmovilizado para la PCR y al día siguiente dijeron que ya no? Sí. La ciencia avanza más rápido de lo que crees. Ya. Y si hace frío y no hay mosquito, ¿para qué vacuno si no voy a vender? Protocolo.

¿Os tomáis otra? ¡Invito! ¿Qué celebramos? Que ya no hay que vacunar a la oveja para vender al lechazo, ni al ternero para llevarlo al matadero, solo desinsectar... ¿Y eso? Pero, ¿no había que controlar el foco rápido y vacunar todos? Protocolo, tío. No preguntes. Ya no vacuno ahora. Vale. Ponnos otra.