En ocasiones sucede: lo que vemos por primera vez ya lo hemos visto. Pondré un ejemplo entre los muchos posibles. Por razones de trabajo que daban albergue a otros motivos más turísticos que profesionales, abrí en 1986 una modesta racha de viajes a Estados Unidos. Punto de llegada del primero de esos viajes: aeropuerto JFK, en Nueva York. Cola de control de pasaportes y visados: Treinta minutos. Taxi hasta Manhattan, con el skyline (el perfil) de la ciudad al fondo, que presidiría años más tarde el efímero conjunto formado por los dos macizos prismas cuadrangulares del World Trade Center. Por fin: era la primera vez que veía el skyline (en directo), pero no era la primera vez que lo veía: aquel perfil era el mismo que yo había visto mil y una veces en decenas de películas (incluida una española del año 1983, dirigida por Fernando Colomo y protagonizada por Resines).

Vi en ese viaje inaugural lo que se supone que debe ver todo buen turista (nunca me atribuiré la categoría de viajero). Pero el cine y la literatura (especialmente: también la música) estaban siempre ahí, en el trasfondo, para moderar mi sorpresa: veía por primera vez el Museo Metropolitano, pero ya lo conocía.

Este es el caso: acumulamos tanta información de ciertos destinos de nuestros viajes que difícilmente podemos sentirnos novedosos: conocemos ya las calles del Upper East Side por las que se mueve Woody Allen, el edificio Dakota, las tiendas chinas de Canal Street... De hecho, de mi primer viaje a Nueva York solo me traje para casa dos menudencias que antes ignoraba totalmente: Primero, que la mayoría de los restaurantes ofrecen desayunos (no solo almuerzos y cenas). Segundo, que ‘Greenwich Village’, el barrio bohemio de la ciudad, no se pronuncia ‘gringüich vilech’, sino algo como ‘grenich vilich’ (más o menos). Pocas sorpresas, pues. En buena parte, porque las ciudades se parecen entre sí: los pueblos se mezclan en ellas y las costumbres se confunden (muchas gracias, Rousseau).

Nuestra percepción se ha acostumbrado a ser confirmatoria: caminamos por las calles esperando ver en ellas lo que en ellas es natural. Por eso me resultan inquietantes nuestras calles, sorprendente, pero necesariamente vacías ante la fuerza malvada de un bicho elemental que va a por nosotros. Por eso, y sin dejar de reconocer la belleza de una invisible Salamanca de calles y plazas desiertas, añoro desde el pasado la otra Salamanca, la esperable, la ciudad repleta de cosas que ya habíamos visto.

Echemos una mano: vamos a quedarnos en casita.