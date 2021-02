Y un jamón

La ciudad india de Rishikesh se la conoce como el portal de los Himalayas, y también como la capital mundial del yoga, que se asocia al turismo al menos desde que los Beatles, en los años sesenta, eligieron la ciudad para una larga estancia dedicada presuntamente a la meditación trascendental bajo la dirección (digámoslo así) de Maharishi Mahesh Yogi. Sea como fuere, la resonancia religiosa de Rishikesh es muy sólida. Prueba de ello es el hecho de que en la ciudad están estrictamente prohibidos el alcohol y la comida no vegetariana.

Pues bien, en Rishikesh tengo un antiguo alumno que actualmente es profesor de lengua española en una institución local. Su nombre es Rajatshubhra Thakur, y su afición intelectual se llama Salamanca, ciudad y universidad en que redondeó sus conocimientos del español y el dominio de las pautas de nuestra vida cotidiana y de nuestros referentes culturales. Ya conté en una columna de hace años algunos llamativos choques culturales.

Rajatshubhra Thakur está muy bien situado en lo alto del sistema de castas hindú (cosa más difícil en la India que en España, y si no que se lo pregunten a Pablo Iglesias). Los individuos pertenecientes a las castas superiores saben que para ellos es absolutamente impropio comer carne. En una entrevista producida por la agencia EFE, el entrevistado, el sacerdote hindú Acharya Brijesh reaviva el tópico: “Las sagradas escrituras indican que tu alma es lo que comes. Si comes bien, tu alma estará bien. Si comes el alimento erróneo, consumes alcohol y carne, tu alma estará mal y te llevará a cometer actos estúpidos”.

Pues bien, en este contexto sociomental estaba mi alumno indio cuando se sentó frente al portátil y, como hacía todos los días, entró en internet para consultar la versión digital de LA GACETA en busca de noticias de su idolatrada ciudad de Salamanca. Y entonces se dio de bruces con este titular: “Polémica por el etiquetado que iguala en calidad al jamón ibérico con el kétchup”.

¿A qué viene esto? A que una iniciativa europea pretende marcar la bondad (o la no bondad) de cada alimento procesado con una etiqueta con una banda de colores que va del verde al rojo. En verde se señalan los alimentos más recomendables, y en naranja o rojo los más perjudiciales: como el jamón ibérico (y como el kétchup).

Mi antiguo alumno, Rajatshubhra Thakur, se frotaba los ojos rogando al cielo que lo que estaba leyendo fuera una equivocación. El muy bribón, parece evidente, había probado el jamón ibérico en su estancia salmantina.