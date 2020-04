¿Y si el 8-M hubiera sido otro?

Escribo esto cuando se cumple un mes del fatídico 8-M. En esta misma página critiqué en su día al Gobierno socialcomunista por alentar la participación en las manifestaciones masivas del Día de la Mujer cuando todos sabíamos, incluidos Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Irene Montero, que la epidemia estaba devorando España. Lo sabían. Lo sabíamos entonces y se ha comprobado después lo que todos sabíamos, cuando hemos conocido la información sobre los reiterados avisos de las autoridades sanitarias mundiales y europeas alertando de la propagación incontrolada del coronavirus en nuestro país días, incluso semanas, antes de la fatídica cita.

Lo que nunca sabremos es el coste exacto en vidas que supuso esa tremenda temeridad de quienes tenían la responsabilidad de protegernos y no solo se negaron a tomar medidas, sino que pusieron sus delirios ideológicos por delante de la salud de todos los españoles. Lo que sí podemos intuir es que el peaje tuvo que ser muy alto, a juzgar por el elevado porcentaje de dirigentes infectadas en la primera fila de aquella manifestación principal del 8-M, con cien mil personas apelotonadas por las calles de Madrid, capital que se convirtió de inmediato en epicentro del coronavirus en España y en Europa.

Un mes después de las manifestaciones coronavíricas, han conseguido que España se haya colocado a la cabeza del desastre en la lucha contra la pandemia. La tardanza en reaccionar, la torpeza y la incapacidad del Gobierno para conseguir material de protección y test han provocado que seamos el peor país del mundo en número de sanitarios contagiados y el segundo con más muertos, solo por detrás de Italia.

¿Qué hubiera ocurrido en España si el presidente Sánchez hubiera escuchado las voces que avisaban del peligro y si los ministros, en lugar de personajillos imbuidos de socialismo de género y comunismo bolivariano, hubieran sido expertos en cada una de las materias, capaces no solo de prever y combatir la epidemia sino de tomar medidas eficaces y de comprar el utillaje necesario para protegernos a todos? ¿Cuántos infectados menos, cuántos muertos menos, cuántos días menos de confinamiento, cuántos parados menos y cuántos empresas arruinadas menos tendríamos al final del túnel?

No lo vamos a saber, porque es política ficción, catástrofe ficción más bien. Por no saber, no sabemos ni siquiera el daño real que está causando la pandemia, porque el Gobierno socialcomunista camufla todas las cifras, desde los fallecimientos a los desempleados, pasando por el número de ingresados en las UCIs y el montante de las mascarillas, trajes de protección y test realmente repartidos a las autonomías.

Este Gobierno camina a ciegas. Es incapaz de tomarle el pulso a la realidad de la epidemia, porque no tiene test suficientes para conocer el verdadero nivel de contagio, y ese desconcierto le lleva a dar tumbos, a pegar volantazos y a contradecirse continuamente. La última astracanada gubernamental la han protagonizado la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el filósofo metido a ministro de Sanidad, Salvador (Enterrador) Illa. La primera anunció ayer por la mañana, en un particular ataque de optimismo, que a partir del domingo 26 de este mes comenzaría a rebajarse el confinamiento, y el segundo tuvo que salir pocas horas después a desmentirlo de forma rotunda “porque España sigue en la fase dura de la pandemia”. Resulta que, pese al empeño del Gobierno y los reiterados anuncios por parte del ‘probe’ Simón de que la curva de muertes y contagios está siendo controlada, se está produciendo un repunte y ya no por el efecto fin de semana, sino porque la batalla sigue siendo incierta.

Algo parecido ocurrió con las mascarillas, cuando el filósofo dio a entender hace unos días que el Ejecutivo recomendaría generalizar su uso, y ahora insisten en que las utilicen solo sintomáticos y sanitarios, como dice la OMS.

Tenemos lo peor: un Gobierno que no se aclara y que en lugar de ofrecer pulso firme y seguridad, da la impresión de improvisar a cada paso. Haría falta un gran acuerdo del PSOE con el centro derecha constitucional, pero los líderes del Partido Sanchista y del PP no están por la labor.

Con estos bueyes tendremos que arar la recuperación. Y lo conseguiremos, porque España es un gran país y ni siquiera el desastre del sanchismo-comunismo podrá con nosotros. Si aguantamos siete años a ZP, podremos también con estos.