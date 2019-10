El CIS nos ha descolocado a todos, aunque es posible que Tezanos acabe teniendo razón y acierte como lo hizo en abril. A las puertas de la anterior campaña electoral vaticinó que el PSOE obtendría entre 123 y 138 escaños y el PP entre 66 y 76 escaños. Y los socialistas consiguieron 123 y los populares se quedaron con 66, en la parte baja de la horquilla. En esos momentos nadie, y mucho menos el partido de Pablo Casado, esperaba que se cumpliera el negro pronóstico. Pero se cumplió y dejaron de burlarse del fiel “cocinero” de Sánchez.

Tezanos fue el que más se aproximó a lo que dijeron los votantes en las urnas el pasado 28 de abril. Ahora puede pasar lo mismo, aunque las tendencias de todos los sondeos publicados hasta ahora marcan resultados muy distintos.

El malabarista de Moncloa no solo acertó con las cifras conseguidas por PSOE y PP, también dio en el clavo con el número de diputados que otorgó a Unidas Podemos, bueno creo que se equivocó en un parlamentario, ya que les daba entre los 33 y los 41, y finalmente consiguió 42.

Con Cs y Vox erró un poco. Con el partido de Abascal era comprensible, le otorgó un crecimiento mucho más significativo del que tuvieron en las urnas (24 escaños) para no quedarse corto después de no vislumbrar el ascenso de la ultraderecha en las andaluzas.

Ahora Tezanos, también en vísperas de la campaña electoral que comienza a las cero horas del viernes, le concede al PSOE de Pedro Sánchez un máximo de 150 escaños, que sumados a los de Unidas Podemos (entre 37 y 45) podría gobernar con holgura y sin la dependencia de ningún partido separatista, golpista o proetarra. No es lo que dicen el resto de sondeos, pero la ventaja de la encuesta de Tezanos es que se han hecho 17.650 entrevistas, una muestra inalcanzable para las empresas privadas. El inconveniente del barómetro del CIS es que no ha tenido en cuenta la sentencia del “procés”, las violentas movilizaciones en Cataluña y el esperpéntico desentierro de Franco, en el que los nietos se la colaron por todos los lados a este gobierno de impostores y montaron una exhumación tipo vodevil de los hermanos Marx. No sé hasta qué punto lo que parecía que iba a reportar rédito electoral a Sánchez, lo tendrá en las urnas, pero lo cierto es que hoy el voto es demasiado volátil.

Sánchez también podría elegir como socio a Ciudadanos (27-35 escaños), con el que Tezanos ha sido mucho más benévolo de lo que han sido hasta el momento los analistas privados, que pronostican que el partido de Albert Rivera sufrirá un auténtico descalabro electoral al pasar, según algunas encuestas, de 57 diputados a 17.

Ayer nadie apostaba un euro por semejante resultado. Todas las encuestas apuntan a un descenso del PSOE que podría quedar por debajo de los 123 escaños que consiguió en abril, pero no hay que despreciar los vaticinios de Tezanos, cocinados o sin cocinar. Yo por si acaso, no me reiría.

Lo complicado es que algunos actores quizá se tengan que desdecir, o no, porque los políticos en estos tiempos son como los votos, también volátiles. El presidente en funciones dijo que no pactaba con Iglesias porque le quitaba el sueño y los militantes socialistas corearon a gritos la noche del domingo 28 de abril que con Rivera no. Yo creo que Pedro Sánchez hoy por hoy apostaría fuerte por una alianza con Pablo Iglesias, aunque se tuviera que tomar una valeriana todas las noches. Y estoy convencida de que Rivera también firmaría el resultado Tezanos y haría oídos sordos a la militancia socialista.

Casado es el más perjudicado con la cocina monclovita. El líder popular ha mejorado al apostar por la solvencia (Ana Pastor o Elvira Rodríguez) en lugar de por la apariencia, pero todavía tiene que alejarse de algunos personajes de su equipo que son percibidos como rémoras por el electorado.