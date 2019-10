Salvo un puñado de dirigentes del PSOE local que confiaban en una milagrosa influencia benéfica de Pedro el Guapo sobre sus cada vez menos optimistas perspectivas electorales, en Salamanca no esperábamos mucho de la visita del Doctor Sánchez, pese a ser esta provincia uno de los escenarios donde los socialistas se juegan escaño con Ciudadanos.

De su fugaz paso por Salamanca, el presidente del Gobierno en funciones solo dejó para el recuerdo un texto manuscrito, firmado en la Casa Museo de Unamuno, que navega entre lo banal y lo inextricable. En el libro de honor del exrector dejó el Doctor No un mensaje breve y fútil, que define a la perfección su carácter trivial y sin fundamento. Por un lado se refiere a la “época de incertidumbre” en la que vive España (por su culpa, en buena parte) y por otro habla de “la luz hacia una España democrática, en paz y libertad”, sin aclarar si estamos disfrutando ya de ese estado o, como dicen sus compañeros de coalición separatistas, es un anhelo imposible. Todo esto lo escribió el candidato con muy mala letra, pero seguro que la pose para las fotos era perfecta.

Lo veíamos venir. Llegó Sánchez, escribió cuatro tonterías, se hizo setecientas instantáneas y se largó con viento fresco. Los periodistas esperábamos arrancarle unas declaraciones que llevarnos a los titulares y los socialistas salmantinos alguna frase de confianza en la victoria para insuflarles ánimos ante el cansino repetir electoral, pero el Doctor No se mostró esquivo, como si no le fuera nada en esta provincia. O la considerara terreno conquistado, que es peor.

Los plumillas tenemos a enfadarnos cuando un mandatario viene por aquí y se niega a dejarse preguntar, pero en el caso de Sánchez casi habría que agradecerle ese desprecio a la prensa local. Así fueron los profesionales de los medios de comunicación de Segovia y Zamora los que se vieron en la bochornosa obligación de recoger las obviedades del día. Que si “quien cruce la frontera de la ley se va a encontrar la respuesta serena y firme del estado democrático de derecho”, que si “el Gobierno está siendo firme en el cumplimiento de la legalidad y proporcional en sus acciones...”. En fin, lo que ya sabemos: que por el momento no le conviene hacer nada en Cataluña para enfadar a los golpistas.

Lo mejor de la visita a tierras charras fue sin duda la interpelación de esa vecina que le preguntó, a pecho descubierto, cuándo empezará a defender España, porque muchos españoles están esperando a que haga algo, además de dejar a los independentistas que se cuezan en su propio caldo.

Bien mirado, es mejor que no haya abierto la boca en Salamanca. Porque tiene que resultar duro para un periodista tener que trasladar los profundos análisis y las atinadas observaciones del presidente en funciones. Porque, adivinen quiénes, según las cavilaciones de su fabuloso cerebro (ya tenemos un candidato para el banco, estimado Javier Herrero), son los responsables de lo que está ocurriendo en Barcelona. ¿Puigdemont? ¿Torra? ¿Pujol? ¡No, los culpables son Casado y Rivera por no haberle dejado gobernar en solitario!

Él no tiene la culpa. “La derecha habla mucho de España pero qué poco hace por España”, afirmó Sánchez a la sombra del Acueducto, mientras se disponía a no hacer nada por España, un día más. Quizás esa era la respuesta a la indignada pregunta de la valiente salmantina: no ha empezado a defender nuestra nación porque los taimados dirigentes del PP y de Cs no le dejan: le empujan a los brazos de los separatistas y él no puede resistirse.

Es una tesis rocambolesca, pero al menos es original y no el resultado de ningún plagio, lo cual es muy de agradecer por parte del presidente en funciones. Sin embargo, por esta tesis no le van a dar un “cum laude” como hicieron sus amigos de la Universidad Camilo José Cela con ese infumable y muy plagiado opúsculo sobre las innovaciones de la diplomacia económica española. A Pedro Sánchez, Unamuno le hubiera dado un suspenso, un muy deficiente, un cero patatero.