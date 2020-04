Estos días de confinamiento responsable en casa, muchos de ustedes se preguntarán qué habrá sido de Iván Redondo, el consejero áulico del señor Pedro Sánchez, o mejor dicho el presidente en la sombra. No sabemos nada de él desde que el Gobierno se dio cuenta, por supuesto después de la manifestación del 8 de marzo, de que teníamos la pandemia extendida por toda España. En ese momento, desde el primero al último, incluido don Iván Redondo, andan como pollo sin cabeza.

Igual está contagiado -Moncloa se ha convertido en un foco de propagación masiva- o pudo resultar infectado en esa manifestación donde, a juzgar por los datos y a pesar de los guantes morados de algunas ministras, se propagó con extraordinaria virulencia el Coronavirus.

Lo cierto es que Iván ha desaparecido, no lo hemos vuelto a ver en las últimas apariciones públicas junto a Pedro Sánchez, pero su espíritu sigue entre nosotros a través del ministerio de Publicidad y Propaganda, que es de los pocos que todavía siguen funcionando en este lamentable “desGobierno”.

La consigna dada desde el ministerio de Publicidad y Propaganda -ese que con tanto aplomo conduce en tiempos de crisis y sin ella Iván Redondo- a los cargos de la administración central, desde los más altos hasta los más ínfimos de las provincias, es que todos hablen mucho de la necesidad de unidad para luchar juntos contra la COVID-19. Nada de tirarnos los trastos a la cabeza, aunque nuestros profesionales sanitarios de hospitales, centros de salud y residencias de mayores se estén contagiando porque no tengan material para protegerse desde que Pedro Sánchez convirtió en máxima autoridad al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y centralizó en su departamento todas las compras sanitarias.

Redondo ha dado la orden, aunque no haya sido a través del BOE, de que en todas las reuniones, presenciales o no, los socialistas tienen que repetir que no es el momento de echarse en cara la descoordinación entre los 17 sistemas de salud que hay en España, porque nuestro enemigo es el coronavirus. Eso sí, Redondo les ha dicho a los socialistas que tienen que insistir, especialmente donde gobierne el PP, que las competencias sanitarias son de las regiones. Como diciendo, sin decirlo, que la culpa de la desastrosa gestión y de la falta de previsión la tiene el PP y si se descuidan, puede que hasta Rajoy,

Los presidentes autonómicos no escuchan ya el grito de guerra que intenta imponer la factoría Redondo y libran esta batalla por su cuenta y como pueden.

Los socialistas han salido al rescate de Pedro Sánchez y ni una palabra contra un presidente que ya no puede esconder todos los errores que ha cometido con un decreto tardío y con el que prácticamente ha intervenido a las comunidades autónomas, que deben estar y funcionar con un mando único, el del Ministerio de Sanidad, que también centralizó desde el pasado 14 de marzo las compras de todo el material sanitario. Un error descomunal, porque ni el ministro estaba preparado ni sabía cómo funcionaba ni tenía la infraestructura adecuada para hacerlo.

Desde aquí les pido a todos los alcaldes y concejales socialistas que hagan un llamamiento unánime a Pedro Sánchez para que lleve material para proteger a todas personas que están luchando en esta dura batalla. Desde el alguacil hasta los trabajadores de las residencias de los mayores o los de la limpieza, que también están en la primera línea. Que no engañen a los ciudadanos culpando al que no tiene responsabilidad.

Por cierto, el primero que debería hacer un ERTE es Sánchez. Hay ministros que sobran como Irene Montero, Pedro Duque o el propio Pablo Iglesias, que sigue soñando con confiscar nuestras libertades, expropiar las empresas y meternos la mano en el bolsillo para disponer de nuestros ahorros, si los tenemos. Las peleas internas me dan igual. Lo que quiero, como muchos millones de españoles, es que den un paso atrás y dejen trabajar a los que saben, a los que tienen alguna experiencia y han contribuido a levantar a este país. Váyase, señor Iglesias.