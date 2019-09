El PSOE lleva todo el verano amenazando con el estrangulamiento económico si el PP y Ciudadanos no se abstenían para investirlo presidente del Gobierno. Le cortó el grifo a las comunidades autónomas para que no pudieran cumplir con su cometido y prestar los servicios propios. Era un claro intento de amedrentar a los ciudadanos. Total nada: sanidad, servicios sociales, educación... Ha sido entrar en campaña y de pronto, aparece el dinero, unos fondos que son de las comunidades autónomas por su participación en los ingresos del Estado vía impuestos y que se han podido desbloquear en un abrir y cerrar de ojos. Una auténtica desvergüenza, aplaudida hoy por los socialistas.

El sainete gubernamental o “sanchista” ha tenido varios episodios a cada cual más sectario. En agosto un informe salido del Ministerio de Justicia decía que el Gobierno no podía pagar porque estaba en funciones. Ahora, con el mismo informe, los secuaces de Sánchez se han encargado de filtrar convenientemente que se puede entregar el dinero a las comunidades. ¿Qué ha cambiado?, que ya estamos en campaña. Lo que ayer era imposible, hoy ya es posible porque hay que conquistar voluntades y votos.

Y un apunte más: la dogmática ministra Montero habló con el socialista valenciano Ximo Puig hace una semana y le garantizó 250 millones antes del 9 de octubre sin comprobar si cumple los requisitos o no, mientras el resto de las regiones ni siquiera recibían respuesta por carta a sus demandas. Ante semejante discriminación, no les ha quedado más remedio que alzar la voz. La falta de liquidez amenaza seriamente el funcionamiento de los servicios públicos. No es un capricho gratuito, ni siquiera una fórmula orquestada para desgastar al presidente, como ha dicho el PSOE de Castilla y León. Es de sentido común que las instituciones no pueden estar en una situación de permanente interinidad porque Pedro Sánchez no haya querido pactar con nadie para ponerse de una vez por todas a trabajar.

Pero a este presidente lo que le va y en lo que se siente cómodo es en las campañas electorales. Lo ha demostrado las dos veces que ha optado a la Secretaría general del PSOE y lo ha vuelto a demostrar ahora. Lo suyo es la propaganda política.

Este fin de semana paga a las comunidades y dentro de cuatro días recuperará los “viernes sociales”, es decir los mítines electoralistas desde el mismísimo Palacio de La Moncloa.

Va siendo hora de que el PSOE se centre y abandone de una vez por todas el permanente clima de propaganda en el que lleva instalado desde junio del año pasado, cuando ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy y Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno -por cierto, para los socialistas que tienen poca memoria, hay que recordar que llegó a La Moncloa con el peor resultado de la historia, 84 diputados ramplones y tuvo que pactar con los partidos independentistas-.

El recordatorio de los 84 diputados que tenía Sánchez cuando accedió al Gobierno en junio de 2018 va dirigido especialmente al PSOE de Castilla y León, que está fuera de sí porque a pesar de haber ganado las elecciones autonómicas no ha podido hacer a Luis Tudanca presidente de la Junta. Claro que la vara de medir de los socialistas es distinta según las siglas, pasa igual que con el asunto de los plagios: si son del PP tienen que dimitir, pero los presidentes del Gobierno y del Senado siguen en sus puestos, aunque sea en funciones, y Fernando Pablos continúa sin pedir su dimisión.

Nos queda que, por enésima vez, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, resucite a Franco. Es ya un clásico de este Gobierno. ¡El dictador tiene más vidas que un gato desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa!