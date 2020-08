Y Montero con los prostíbulos

España lidera el número de contagios y el Gobierno sigue de vacaciones, ausente, como si el problema se hubiera solucionado cuando se acabó el estado de alarma y Pedro Sánchez se sacudió las manos y cedió la responsabilidad a las comunidades autónomas. Es como si el maldito virus entendiera de barreras territoriales, 17 en España más las dos ciudades autónomas.

Algunos imbéciles debieron pensar que si su región evolucionaba razonablemente bien, iba a acaparar todos los turistas que vinieran a España. Pobres incautos. España va en un paquete y la imagen está tan desprestigiada que prácticamente todos los países nos han puesto en la lista negra.

Esto es un desgobierno. El confinamiento de un municipio o un barrio cuando el virus está fuera de control, solo es posible acudiendo al juez y dependiendo de con qué pie se levante o de qué pie cojee. Porque la justicia no dice lo mismo en todos los sitios de España. Ni siquiera las limitaciones acordadas para todo el territorio nacional se puede aplicar de la misma manera. Ayer mismo, un juez madrileño tumbó la orden que prohibía fumar en la calle cuando no es posible mantener la distancia de dos metros y el cierre del ocio nocturno. Su señoría estima que desde una comunidad autónoma “no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma”.

En el resto de las comunidades autónomas se mantiene, de momento. Pero, si es verdad que el acto de fumar multiplica las posibilidades de contagios, pues está claro que en Madrid se están exponiendo mucho más al bicho que en el resto. El problema se agrava porque esos posibles contagiados no tienen ningún inconveniente para moverse por el resto de España y extender la “plaga”. Pasearnos por todo el territorio, incluso sabiendo que podríamos estar contagiado, eso sí está permitido. Si te pillas el virus en Valencia, te mandan a tu Comunidad para que te hagan el test o la PCR, que a Ximo Puig no se lo paga nadie. Coges un autobús, un taxi o el metro, si es necesario y para cuando llegas a tu centro de salud el reguero de posibles infectados es imposible de rastrear porque has atravesado media España.

Una pandemia de estas características requiere una coordinación, al menos nacional porque no es razonable que un tema tan serio, con repercusiones sanitarias y económicas, esté en manos de 17 reinos de taifas, para los que ni siguiera los jueces son capaces de dictar las mismas sentencias. Es una vergüenza.

¿Pero se tiene que ir todo el Gobierno de vacaciones al mismo tiempo? Bueno, en realidad la pobre Irene Montero y su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, han tenido que interrumpir las suyas por una pintada-escrache que decía: “Coletas rata” en una carretera a varios kilómetros de la casa en la que se alojaban. La gamberrada “anónima” ha coincidido casualmente con sus problemas judiciales relacionados con la presunta financiación ilegal. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado “fraude electoral” y “falsedad en documento mercantil” en las cuentas de Podemos referentes a las elecciones del 28-A.

Iglesias desapareció de Asturias y no ha reaparecido ni para dar explicaciones de las acusaciones tan fuertes que le hace la Fiscalía. Seguro que hablará en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados, porque Pablo siempre ha defendido la transparencia y si no las puede dar, dimitirá. El vicepresidente se ha caracterizado por la coherencia, tanto en estos asuntos turbios como en los escraches políticos.

La que sí ha dado señales de vida ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero. La señora de Iglesias ha remitido una carta a las comunidades para que cierren los prostíbulos y lugares de alterne porque es muy complicado rastrear a los contactos. No sabemos si pondrá a un vigilante para que los clientes no hagan trampas y trasladen sus encuentros amatorios a pisos.

Montero ha tenido dos actuaciones estelares en esta pandemia: encabezar la manifestación del 8-M, que fue una bomba de relojería con el inolvidable lema de “solas y borrachas” queremos llegar a casa, y la cartita para que se cierren los prostíbulos. Y digo yo, ¿entre el estado de alarma y el desgobierno no habrá un término medio?