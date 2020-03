Y dale con Cayetana

Seamos serios. Siendo objetivo con la fuerza que da la experiencia, el conocimiento y la observación, ahora mismo sólo hay un partido que mantenga hechuras de responsabilidad y normalidad políticas, una vez que el PSOE ha decidido renunciar a su ideología y, lo más trágico, a su necesaria lealtad constitucional. Del resto, Podemos, VOX y los nazis-nacionalistas, ni hablamos. Ruido y serrín.

Pero el PP, con sus crónicos complejos -llevados a lo inaudito por Mariano Rajoy-, es incapaz de rentabilizar su seriedad y de ponerse al servicio de sus ideas, en principio claras pero cada vez más confusas, cada vez más a remolque de una izquierda que ya no es izquierda, sino totalitarismo y miedo, y si alguien tiene dudas que mire al Gobierno, que mire a Pablo Iglesias, que observe... La izquierda, y es la trampa en la que han caído históricamente los conservadores, no tiene ninguna superioridad moral, nunca la ha tenido, ni sobre la derecha ni sobre, que es lo grave, la sociedad. Necesitamos soluciones, no iluminados, no borrachos de poder y privilegios.

El PP, y menos en un estado de emergencia constitucional, social y económica como la que estamos ya viviendo, no puede seguir titubeando, no puede seguir sin saber definir su camino, sus objetivos. Se torpedean entre ellos y la imagen, bien aprovechada por el leninismo rampante, es de confusión, de ruido de sables constante dentro del partido. Que es justo lo que pasa ahora, otra vez, con Cayetana Álvarez de Toledo, a quien odia no sólo la izquierda, sino muchos de sus compañeros del Partido Popular, incapaces de aceptar que nadie tenga no ya ideas, e ideas claras, sino personalidad y valor para expresarlas, empezando por la denuncia del feminismo-basura que padecemos. Cayetana es mucha Cayetana, pero han conseguido, entre los suyos y los otros, que la sociedad vea a la portavoz del PP como una mujer engreída y radical que cita a Camille Paglia (¿Camille quién?). Y saben qué les digo, que quien lo vea así es que no tiene ni idea ni de democracia ni de cómo se juega. Seamos serios.