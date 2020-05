Seguimos como en un mercado persa”, vendiendo la desescalada al mejor postor y ya veremos si engañando. Hasta ahora, como casi siempre ha ocurrido, se ha llevado el gato al agua el PNV, que gracias a pactar con Sánchez la prórroga del estado de alarma, progresa adecuadamente aunque sus notas de contagios y pruebas diagnósticas sean peores que las de otros territorios que se han quedado en la fase cero o de preparación, que diría Sánchez.

Lo del mercado persa es de la presidenta Ayuso, cuando el Gobierno se vio incapaz de comprar material para proteger a nuestros sanitarios y al personal sociosanitario de las residencias y tuvieron que lanzarse las comunidades autónomas a las subastas chinas para adquirir los equipos de protección. Por cierto, ¿no tenemos agregados comerciales en la embajada China para que nos faciliten el trabajo y no nos engañen?

Hemos hecho una escalada, no exenta de zancadillas entre las regiones por ver quién traía más aviones con material, por los test chinos y ahora también competimos por quién “desescala” antes. El problema es que como el Gobierno no tiene criterios objetivos o no los da a conocer, es de suponer que detrás de tanta opacidad se esconda la arbitrariedad, la ineficacia y tal vez la ineptitud de los jueces que dicen -se supone que desde el punto de vista epidemiológico- qué territorios están en condiciones de mantener a raya al virus. Si los nombres y los currículos de los supuestos asesores son los que se han publicado, yo también los habría mantenido ocultos. En esto estoy de acuerdo con el Gobierno, como mal menor y para no deprimirnos más.

Ayer salió el doctor Simón y dijo que los test no son fiables. Lo que nos faltaba. Habíamos fiado nuestro futuro a los test masivos y ahora nos dice el “experto” que fallan más que una escopeta de feria. Nos han engañado como a chinos. Mucho material es defectuoso o de pésima calidad, lo que ha puesto en riesgo a trabajadores de hospitales, centros de salud y residencias. Los test, más falsos que el beso de Judas, es decir con un nivel de sensibilidad para detectar el virus de un 65% o incluso menor en algunos casos. Para el estudio epidemiológico de Galicia y el que hace el Gobierno en toda España se está utilizando una marca de test de seroprevalencia que devolvió la India, después de un conflicto diplomático con China, porque no servían para nada. Hace aproximadamente un mes que Illa envió a Salamanca también unas pruebas rápidas que algún medico de esta provincia testó y al darse cuenta de la escasa fiabilidad, se enfadó y la tiró contra el suelo. El lote fue devuelto.

No aciertan ni cuando rectifican, que es casi a diario. Pero durante el tiempo que estamos distraídos con las incógnitas de la enigmática desescalada, que es como jugar a la lotería, Pablo Iglesias sigue secuestrando la voluntad de todos y manteniéndonos encerrados en casa mientras él juega con el CNI, engorda la nómina del Gobierno colocando a amigos y conocidos sin necesidad de que sean funcionarios y se ordena identificar al que se atreve a protestas en las calles y pedir la dimisión de Sánchez y de todo su Gobierno.

No me extraña que Vox triunfe con la manifestación a cuatro ruedas que ha convocado para el próximo día 23 mayo en las capitales de provincia. Además del confinamiento, nos quieren quitar el derecho al pataleo y por ahí ya mucha gente no pasa. Aunque tal vez lo que busque este Gobierno mentecato sea dividir el voto del centro derecha.

A mí siempre me quedará Almeida. Siempre fui muy de Almeida, aunque tuviera “cara de polla”, como le llegaron a insultar pocos días antes de sorprender a madrileños y extraños por su excelente actitud ante la pandemia. Es el que me ha levantado el ánimo con sus twit mañaneros dándonos los buenos días, el que ha mantenido la esperanza en un mañana mejor porque algún político decente y sensato está dispuesto a marcar el rumbo sin complejos. Siempre me gustó este chico, al punto de que es en el que una mayoría de españoles confiaríamos como próximo presidente de España.

No comentaré las fotos de Ayuso como “la dolorosa” del madroño porque luego se enfada su tropa de admiradores, aunque agradezco que su confinamiento nos haya permitido conocer más al alcalde. Yo siempre fui más de Almeida.