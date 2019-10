Pues a mí lo que me preocupa ahora mismo de la dichosa sentencia es lo que tenga que decir sobre ella Xavi Hernández, el fantástico ex centrocampista del Barça reconvertido en director técnico allá en las antípodas, donde hasta hace unos meses las mujeres no podían conducir ni acudir a ver un partido de fútbol, pero donde según las declaraciones del que fue el más infalible y virtuoso motor de la selección española, nos dan sopitas con onda en cuestiones democráticas y de respeto a los derechos humanos.

Sospecho que a estas horas del lunes en qué escribo este artículo y teniendo en cuenta que en Qatar van una hora adelantados, ya tendrá sobre la mesa de su despacho el veredicto y convenientemente desmenuzados todos los fundamentos jurídicos expresados en él por los magistrados de nuestro Tribunal Supremo. Falta que él nos los mastique, analice y nos ilustre en todos sus farragosos extremos, para que sepamos que es un sinsentido.

También intuyo que mientras espera esa importante llamada del amigo periodista que nos dé la exclusiva, habrá enviado ya sus primeras impresiones por whatsapp a Pep Guardiola, que allá en Manchester, terminará de levantarse y tropezará en la pantalla de su móvil con el balón envenenado que acaba de pasarle su distribuidor de juego favorito entrando no sé si en cólera o depresión. Menos mal que estos días, sus jugadores estarán con sus respectivas selecciones, sino me temo que todos acabarían pagando el pato con una sesión interminable de estériles y estúpidas flexiones.

¿Azuzará Xavi Hernández a la afición para que se manifieste pacíficamente por todas las calles de las grandes ciudades catalanes, cortando el tráfico, incendiando contenedores y rodeando los edificios públicos o se conformará con ver el partido desde la grada y culpar a la mala yerba que crece por doquier sin que nadie se atreva a cortarla? ¿Se atreverá su íntimo amigo Iker Casillas a darle un toque telefónico intentando limar asperezas, recordándole que ambos comparten ese Príncipe de Asturias que tanto realzó su conexión con la Corona al tiempo que ensalzaba su actitud conciliadora finiquitando las tradicionales diferencias entre unos y otros? Y quien dice Xavi Hernández dice los mil expertos en derecho penal, constitucional y procesal que asoman de improviso por doquier.