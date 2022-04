Vox siembra

ABASCAL bebe de una bota de vino sin derramar ni una gota y, además, montado a caballo. Normal que se haya ganado a la gente del campo. Por eso en la manifestación de Madrid no sorprendió prácticamente a nadie que, de repente, se escuchara a lo lejos lo de ‘presidente, presidente’ y se convirtiera en ola y el grito se contagiara y acabara llegando a toda la manifestación como anuncio de que Abascal, ‘Santi’ para muchos de ellos, se había unido en ese momento a la protesta de los más de 200.000.

Hay que reconocerle al líder de Vox que se ha trabajado al campo. En su vídeo para la campaña de 2016, la del lema ‘Hacer España grande otra vez’ -que recordaba tanto al ‘¡Hagamos América grande de nuevo!’, de Trump- corría por el monte, alcanzaba la cima pero antes, delicioso detalle, acariciaba el trigo. Entonces sumó muchos memes pero ningún diputado. Dio el sorpasso en 2019 a Cs y Podemos con su lema ‘España siempre’, que impulsó después de arrasar en Vistalegre al ritmo de Manolo Escobar y tras acuñar el demoledor ‘derechita cobarde’. En Castilla y León se permitió incluso el lujo de no recurrir a la palabra ‘España’, que tan buen resultado le ha dado, para quedarse con un rotundo ‘Siembra’. ‘Pelea’, acuñó en su momento Rubalcaba, pero le venció Rajoy con ‘Súmate al cambio’. El PP acusó entonces a su rival socialista de elegir un eslogan demasiado agresivo.

Y eso se recriminó a Vox en la campaña, la contundencia del ‘Siembra’. Pero conectó con quien quería conectar, que era el campo. Abascal lee a la perfección la indignación de la gente y borda lo de colarse como solución. Por eso para Madrid eligió ‘Protege Madrid. Vota seguro’ en plena polémica por los ‘menas’ y por eso en Andalucía habla de ‘reconquista’ por las mafias de la inmigración y en el conjunto del territorio la palabra talismán es ‘España’. Un ‘viva España’ para cerrar mítines siempre les resulta.

En Castilla y León fue la demoledora campaña desde el Gobierno contra el campo -el no a la carne de Garzón, el sí al lobo de Ribera, el no a la caza...- lo que le hizo encontrar la rendija por la que colarse con su ‘Siembra’. El PP también vio ahí la oportunidad pero improvisó lema -’Más ganadería, menos comunismo’- con el poco gancho de que fuera casi ‘copia y pega’ del acuñado por Ayuso y lo pronunciara Casado, que no es Ayuso y se notaba que no quería serlo. El hasta ayer presidente del PP se hartó de visitar ganaderías con zapatos castellanos y de abrazar corderitos, mientras que Abascal lanzaba mensajes apoyado en la imagen de su bota en el estribo del caballo. Leyó bien Vox que la parte cabreada de Castilla y León era la del campo y que pedía contundencia.

Y ‘Siembra’, agresivo, le ha llevado hasta la Junta. Y como nadie dudaba, allí le ha dado las llaves de la Consejería de Agricultura. Y entonces, cuando se imaginaba a un consejero tipo ‘Abascal’ a caballo, con bota de vino en la mano y que abre la puerta de una patada, Vox sorprende con la designación de un técnico. Sí, un técnico de currículum impecable -ingeniero agrónomo, ingeniero técnico, máster en Gestión Medio Ambiental, ex gerente de una organización agraria (ASAJA) y después directivo de una cooperativa y de una empresa vinculada con el campo-. Vamos, perfil soñado por cualquier partido. Estuvo en ASAJA pero como un trabajador más y hace tiempo, por lo que también las otras organizaciones agrarias ven bien su elección. Su programa agrario está aún poco definido pero sobre lo que hay, podrían firmarlo todos. Se va Carnero, querido por el sector por su carácter dialogante, implicación -ha sido uno más en solo tres años- y por aportar soluciones -como se vio en la pandemia- y viene un consejero al que el campo le pide lo bueno de su predecesor pero que apriete a Planas como Abascal y eso va a ser lo complicado porque Vox quiere gestores en Castilla y León y políticos en Madrid. Su perfil es más de hombre tranquilo, de elegido por Vox para no meter la pata en eso que llaman experimento de Castilla y León, quizás sin darse cuenta -¿o sí?- de que supone tratar a los ciudadanos como ratones de laboratorio y de una comunidad de segunda.

Gerardo Dueñas parece, al menos a priori, más de ‘Siembra, por favor’ que de ‘Siembra’. Y, además, todo apunta a que conservará del equipo de Carnero y como mano derecha a un hombre tan valorado como Pedro Medina, el gestor de la PAC con más prestigio en España, lo que demuestra inteligencia. Vox ha entrado con buen pie en Agricultura con un equipo que firmaría el PP. Y ahí está el peligro para el PP, que Vox quiere sembrar pero no solo en fincas, también en pueblos que ya no son tan agrícolas y ganaderos, y esta Consejería, con competencias interesantes y presupuesto, le abre la puerta para las municipales de 2023. Para cuidar todos los detalles, los otros dos consejeros de Vox ocuparon cargos de responsabilidad con el beneplácito del PP. Vox siembra con semilla “popular” para cosechar en terreno del PP.