Volvemos a las andadas

Poco dura la alegría en la casa del pobre. Llevábamos tres días con pocos contagiados en Salamanca (55, 32 y 53) y mirando la curva parecía que comenzábamos a dominar la evolución de esta segunda oleada del virus. Pero era tan solo un espejismo. Ayer volvimos a cifras muy preocupantes: 167 nuevos positivos.

Resulta que ese descenso de la curva no se debía a que la situación hubiera mejorado, sino a los nuevos problemas en el suministro de reactivos para hacer las PCR y en la tardanza en la comunicación de los resultados. La expansión de la epidemia sigue su curso y no parece que las nuevas restricciones de aforos y grupos de personas que la Junta adoptó hace diez días estén resultando efectivas. Aunque también hay otra forma de verlo: sin el endurecimiento de las medidas que se aplicó a Salamanca y Valladolid el pasado 4 de septiembre, la situación podría ser todavía peor. Nunca se sabe.

Lo que sí se sabe desde hace ya bastante tiempo es que para controlar la expansión del coronavirus resulta crucial la detección precoz de los casos, la realización inmediata de test a todos los contactos de cada uno de los nuevos positivos y la comunicación rápida de los resultados para que los rastreadores puedan ejercer su labor de control y confinamiento.

España es uno de los países que hace más pruebas por habitante, pero es también uno de los tres que menos PCRs hace por contagiado. Y ahí está la clave: como tenemos muchos nuevos positivos, tendríamos que hacer muchísimos test, y no tenemos medios para hacerlos.

El profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública, José Antonio Mirón Canelo, lo recuerda hoy en un atinado artículo que publica este periódico. El experto apunta a una de las razones por las que España se ha convertido de nuevo en uno de los peores países del mundo a la hora de gestionar esta segunda ola: la falta de efectividad en el control de los rebrotes. Tras fallar el sistema hospitalario en la primera ola (por falta de medios) ahora están fallando las medidas de prevención y de vigilancia epidemiológica.

Salamanca es una de las provincias donde esta cadena viene deteriorándose de forma sistemática desde hace tres semanas: desde que las autoridades sanitarias decidieron (y ocultaron) no hacer durante varios días las preceptivas pruebas PCR a los contactos de los positivos, por falta de reactivos para alimentar al robot encargado de analizar los test. Desde entonces la realización de test no se ha normalizado. Cuando no faltan suministros para analizar las PCRs falla el sistema de comunicación de resultados a las personas sometidas a las pruebas. De esta forma, se rompe la cadena y salta por los aires el primer principio en la lucha contra los rebrotes: muchos test, comunicación rápida y seguimiento inmediato de los sospechosos.

A este atasco que rompe la cadena de control de la epidemia se unen las dificultades que sufren las autoridades sanitarias y las fuerzas de orden público para obligar a los ciudadanos a permanecer confinados y respetar las recomendaciones básicas para detener la propagación del virus. En ese sentido, comienza a ser ya escandalosa la dejación y la ausencia de responsabilidad de las autoridades. Tanto el alcalde de Salamanca como el presidente de la Junta de Castilla y León no pueden resignarse a no ser escuchados cuando piden ayuda al Gobierno para que la Policía Nacional y la Guardia Civil colaboren en el control de los colectivos ‘díscolos’. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus representantes en Castilla y León y Salamanca siguen sin atender las peticiones planteadas desde la lealtad y la corrección, habrá llegado el momento de buscar otras estrategias. Cruzarse de brazos y esperar no es una opción cuando tenemos las cifras de contagios que tenemos.

No estamos, ni parece que vayamos a estar en ningún caso, ante un desastre semejante al de marzo y abril, pero hay que poner todos los medios (aparte de exigir, limitar y restringir a la población, que eso se le da muy bien a la Junta) para cortar los rebrotes.