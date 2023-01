Vivat academia

De nuevo tuve la certeza de que el Paraninfo de la Universidad de Salamanca está hecho para hablar latín y cualquier otra lengua resulta bárbara e inapropiada. Fue durante la investidura de los nuevos doctores en la ceremonia solemne en el día de Santo Tomás de Aquino, aquel santo que insistía en reunir fe y razón, y cuya figura preside la entrada al Hospital del Estudio, que formó parte del actual edificio rectoral, porque aquel hospital estuvo bajo su advocación. El edificio fue gobierno civil romano, midrás y palacio medieval donde nació Alfonso XI el Justiciero, el único rey salmantino. Luego pasó a ser del Estudio, residencia y hospital de estudiantes, casa de socorro de los “accidentados” en el Desafiadero, que estaba cerca, desde donde iban al cementerio de San Nicolás o a su aula de anatomía, que estudió Casto Prieto Carrasco, que fue gobernador civil y alcalde de Salamanca en las vísperas del golpe de 1936, que acabó con su vida en los pinares de La Orbada. A espaldas de Santo Tomás se encuentra la capilla de aquel Hospital del Estudio y el Rectorado. Pocos saben que esa imagen que preside la entrada es la de Santo Tomás de Aquino.

El Paraninfo, decía, exige solemnidad y nada como el latín para ello. En latín se dirigen los padrinos a los futuros doctores y en latín –vítor—se da el viva a la Universidad de Salamanca cuando lo reclama el rector, ayer Ricardo Rivero. En la ceremonia de ayer un niño dio el “vítor” más sonoro, que no pasó desapercibido. Era el hijo de Héctor Peinado, que recibió el premio de la Fundación de los hermanos Diz Pindado al mejor investigador oncológico joven. Investiga, según me contó, los cinco primeros segundos de una metástasis. La metástasis es la responsable del 90% de las muertes de cáncer. Se trata de descifrar qué les dice la célula cancerígena a las que contamina. Qué les dice y en qué idioma. Me quedé fascinado de la juventud de los investigadores premiados y del atractivo de la hematóloga María Victoria Mateos, reclamada para fotografías por doctores y asistentes. Mariví “superstar”, pensé, antes de hablar con ella y recordar mis conversaciones con Antonio López Borrasca, padre de la Hematología salmantina y española; mi conocimiento del Padre Ríos, profesor de la Facultad de Medicina, y mis conversaciones con Jesús San Miguel, por un paciente muy cercano de mieloma múltiple. He tenido y tengo vínculos cercanos y queridos con el servicio de Hematología y me gustó mucho que Mateos recordase en su lección a los pacientes. Bravo, doctora. Y enhorabuena por su lección. Una de las premiadas lo fue por una investigación sobre Unamuno y la Institución Libre de Enseñanza. Es inevitable citar o recordar a don Miguel en el Paraninfo y me preguntaba ayer si se sometería o no a la disciplina protocolaria del maestro de ceremonias, Julián Sánchez, que con su vara pastorea a doctores, dirige al director del Coro Universitario, guía a doctores y vicerrectores, y coordina al público como un sacerdote en una misa. Yo creo que don Miguel se sometería a su guión, él que no lo hizo al dictado de Miguel Primo de Rivera, del que se acaba de publicar un libro titulado “Dictadura, populismo y nación”, de Alejandro Quiroga Fernández de Soto. Qué personaje. Con él remató su declive la monarquía española, que no levantaba cabeza desde Fernando VII. En fin, cómo me gusta en el ”Gaudeamus” y su letra en latín eso de “Vivat el República”, aunque en realidad todo ese himno me encanta y fascina, y me cuesta reconocer cualquier otro.

La solemnidad de la fiesta de Santo Tomás de Aquino me abduce con el uso del latín, el vestuario universitario, el atuendo del rector, el coro y el ritual de birretes, anillos, libros y abrazos como si estuviésemos en una ceremonia secreta y sacramental, pero también con las autoridades –Encarnación Pérez, Carlos García Carbayo, Ana Suárez, Benjamín Crespo...- de actores secundarios, sin protagonismo, en un templo del conocimiento: Enrique Cabero, Clemente Muriel, Eugenio Santos, Ángel Román, Vicente González, Jesús María Gonçalves, Nicolás Rodríguez García...Vivat Academia, vivant profesores, vivant membrun quodlibet...