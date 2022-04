Vivan los cazadores

‘ LOS dictadores pueden reformar las leyes pero no las costumbres’. Se equivocaba Jacinto Benavente. Al Premio Nobel de Literatura le faltó vivir en esta época, le sería muy fácil llegar a la conclusión contraria.

A la ministra Ribera, la de la luz y el gas por las nubes, no le gusta la caza. Ella no tiene la costumbre de cazar, sí un millón de personas, pero está convencida de lo contrario que Benavente, que las costumbres las cambian las leyes y quiere demostrarlo. A Teresa no le gusta que se cacen codornices, le ha dado por ahí, y para acabar con esa costumbre que a ella no le va, pues da el paso para catalogarla como especie en peligro de extinción. ¿Se apoya en algún estudio científico elaborado por su Ministerio? Claro que no. A ella le van los informes de ecologistas que dicen lo que ella quiere oír, y se agarra al de SEO/Birdlife, que asegura que quedan 225.000 codornices a pesar de que sea un poquito raro cuando al año se cazan un millón y un estudio de los cazadores apunte a 3,2. No importa tampoco que la Junta de Castilla y León, que es la comunidad con más codorniz y donde se cazan de forma regulada -en fechas concretas y con un máximo de piezas- diga que de en peligro de extinción, nada. Y no importa que Ribera fuera por libre, sin contar con Agricultura ni con las regiones. No sabemos si con Pedro Sánchez, ahora que quería ser bueno con el medio rural.

En estos tiempos, que no son los de Benavente, en materia de fauna se sigue una idea: la que tenga Ribera y a ella, ya hemos visto, no le gusta la caza y le parece fatal que le lleven la contraria: ‘¿Qué se creen que es esto? ¿una democracia?’ No deja de ser curioso que el Gobierno esté vigilante por el pacto PP-Vox en Castilla y León como amenaza de la democracia cuando tiene a esta vicepresidenta que solo entiende el ordeno y mando, con pruebas más que sobradas. La del lobo, por ejemplo, porque prohibió su caza con la estrategia que ahora aplica para la codorniz: los ecologistas le hicieron informes para decir que hay pocos, todas las comunidades loberas, incluso las del PSOE, se opusieron (igual que ahora con la codorniz) y ella al final se salió con la suya, prohibió cazarlo y sin censo previo por si le quitaba la razón. Ahora con la codorniz le toca esperar, probablemente a que pasen las elecciones andaluzas, pero es incansable al desaliento.

Como mujer de costumbres, con el Plan Hidrológico del Duero va a lo mismo. Votó en contra del proyecto el Consejo del Agua -rechazo histórico y con mérito cuando uno de cada 5 vocales están puestos literalmente por el Gobierno- y a ella, como que le da igual. Si sigue el rechazo, el Gobierno ya ha dicho que lo aprobará por decreto. Sí, el peligro para la democracia está claro que está en el acuerdo de Castilla y León, no en Ribera, ni en el pacto en Navarra de PSOE y Bildu, partido que no condena el terrorismo y está en su salsa en homenajes a etarras.

Ribera estuvo en Semana Santa en Castilla y León. En viaje secreto, quizás porque le pasa como a Sánchez, que en España no puede pisar la calle sin que la abucheen. Es raro que tenga a tantos en contra esta demócrata ejemplar. ¿Y qué visitó? El Centro del Lobo, claro. Tendría que ir muy despacio hasta llegar a Sanabria porque los ciervos cada vez son más, como los jabalíes, porque quien emigra con tanta fauna y políticas como la de Ribera es el humano. Ni los cazadores son suficientes para tanto jabalí. Pero es que a Teresa no le gusta la caza, disfruta, seguro, viendo cómo cruzan los ciervos la carretera y haciéndoles fotos, como buena turista. Total, luego se va a Madrid y no vive en estos pueblos donde tienen que dejarles ya casi las llaves de la casa a esos ciervos y cruzan los dedos para no sufrir un accidente.

A algunos ganaderos, no a todos, les gusta la caza pero todos saben que sin los cazadores su medio de vida peligra, sobre todo porque los jabalíes contagian la tuberculosis a las vacas y luego tienen que matarlas. Pero las vacas no le dan pena a Ribera, le pasa como con las ovejas, quizás porque Teresa es muy de cuentos y salen poco en ellos. También contagian de tuberculosis los tejones, pero son intocables al no ser especie cinegética y los ganaderos se tienen que aguantar. Como con el lobo, porque lo decidió Ribera.

Y cuidado porque a Ribera no le gusta comer carne y a Ribera no le gustan los toros. De la carne se ocupa Garzón, otro demócrata, y del remate de la caza, el desarrollo de la Ley de Bienestar Animal. Ya puede agarrarse a lo de que todos los animales son seres sintientes para convertirlos en intocables.

Qué equivocado estaba Benavente. Resulta que los dictadores pueden acabar con las costumbres reformando las leyes e incluso con la oposición manifiesta de la mayoría, porque Ribera lo volverá a intentar. Viva la caza y vivan los cazadores, más porque son necesarios para una mayoría que incluso por la afición de ese millón de federados.