El pueblo soberano, no todo por supuesto, pero un porcentaje muy considerable, comienza a hartarse no del coronavirus, que pasará, seguro, gracias al esfuerzo y a la entrega de quienes muy calladamente y sin tiempo que perder se traen entre manos como buenamente pueden y le dejan la humanitaria labor de encontrarle alivio y curación al paciente sin preguntar quién es ni de dónde viene ni en qué cree ni deja de creer, sino de aquellos otros que desde el Gobierno (o lo que sea eso que “preside” Sánchez en estrecha colaboración con esa legión de estómagos agradecidos a los que les debe el “presidir” lo que el pobre necio cree estar presidiendo) dan la cara como tomboleros de feria para vendernos a bombo y platillo desde su más que demostrada carencia moral, ineptitud e incompetencia de hallarle una salida al berenjenal, porque si el problema que están generando es de salud pública de extrema gravedad, y no por falta de advertencias y recomendaciones, también lo es político. Hoy ambos problemas no son fáciles de desvincular, aunque espero y confío que el de salud se solucione pronto dada la excelente calidad de los que están en ello, no sólo profesional que están demostrando tener, también humana, cualidad ésta comparable y de sobra comparada con la de aquellos y éstos, sin que tal comparación deje duda alguna de que no favorece ni de lejos a la de éstos.

Pues a merced de éstos nos encontramos y, de momento, sin remedio a la vista, con lo que habrá que ir pensando en que vaya el asunto para largo porque las noticias (no todas, por supuesto, pero sí las suficientes, que aun siendo muchas menos son muchísimo más fiables) nos señalan ese camino que empezaron el domingo con un solo dato preciso y garantizable de ser cumplido que era el de la hora de comienzo, sin que sepamos a dónde nos llevará con el “desenjaule” de los niños, aunque dentro de unas normas muy claras a seguir y de un orden muy estricto que respetar, porque los niños (criaturas en pleno desarrollo) necesitan esa libertad, pero muy vigilada por los mayores que los acompañen.

El Gobierno ha decidido iniciar otra etapa de incertidumbres que se suman a las que ya hay, porque todo parece -al menos esa impresión da- ser una medida tomada bastante a la ligera. El caso es dar la sensación de actividad, de echar a andar y de poner algo -lo que sea- en movimiento, en este caso a los niños; hacerles correr, saltar, respirar aire ¿saludable?, volverlos a la vida tras la encerrona, que los resultados de la experiencia se irán viendo, calibrando y sufriendo sobre la marcha. Si funciona, adelante con ella, que no, pues frenazo, marcha atrás y a experimentar con otra... hasta que se agoten.

¿Dónde está el problema? Pues está en la experiencia en sí, que no pocos con un nivel normal de sensatez y un mínimo sentido de la lógica, ponen en duda su conveniencia sin un estudio previo más severo que la avale (hay padres que ya han dicho que se niegan a que sus hijos salgan sin condiciones de máximas garantías, temerosos de las negligencias e irresponsabilidades, además de las chapuzas a las que este Gobierno nos tiene sometido y al incivismo callejero de no pocos) por los riesgos y sus consecuencias.

Además, ¿quién controla la salida a escena de la chiquillería? ¿quién pone orden en ella? ¿quién mide la distancia que las normas impuestas exigen a todos mantener durante el paseo? al que pueden llevar incluso pelotas y patinetes, ¿los mayores que los acompañan? Los habrá que sí, los habrá que ya veremos hasta dónde son capaces de conseguirlo por mucha voluntad que pongan y los habrá que les importe un bledo con perjuicio para el resto.

Nadie duda de esta necesidad, por lo que todas las precauciones que se tomen serán pocas con tal de evitar que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad. Responsabilidad, sí, pero que empiece dando ejemplo el más irresponsable de todos, a quien bueno sería para España que el Covid-19 se lo llevara pronto (políticamente hablando) por delante y lo pusiera en la calle -¡viva la calle!- a él y a todo el golferío que compone este Gobierno de tramposos y embusteros que cree y presume presidir.