Cómo me cuesta olvidarme de Mariano. Dejó huella. Especialmente con sus frases para la historia. Pero no he venido aquí a hablar de Mariano Rajoy (no le llamaré ‘Rajao’ porque molesta). Lo empezaré haciendo del coronavirus. Pero con prudencia y cautela. Remitiendo a los que de verdad saben qué es lo que tenemos entre manos. El doctor salmantino Miguel Marcos, por ejemplo. El también profesor de la Facultad de Medicina dio la pasada semana una auténtica lección de coherencia. Y lo hizo donde hay que hacerlo. Donde, nos pese o no, están la mayoría de ciudadanos. En las redes sociales. Tranquilizando, y a la vez alertando de que no es bueno que esta enfermedad se propague. Ni es el fin del mundo, ni tampoco algo banal. Por eso me quedo también con las palabras de Fernando Simón, médico y director del Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias. Y también con las de Raúl Rivas, profesor de Microbiología de la Universidad de Salamanca. “Tenemos que tener precaución y estar en alerta, pero sin provocar alarma social”, aseguró en una interesante entrevista en LA GACETA. Esas palabras son las que valen. No la de los tertulianos de tres al cuarto que, habiendo obtenido difícilmente la carrera de periodismo, salen en las televisiones y emisoras de radio a decir paridas propias de un niño de Primaria. Que se dediquen a hablar de política al dictado de los partidos que los colocan en cada canal para defender sus intereses. Con un poco de suerte pueden acabar como Pablo Montesinos, otrora periodista y ahora diputado del PP. Algunos sí que saben comprar bien los billetes de sus viajes (o virajes).

Salvando las distancias, con el coronavirus pasa algo parecido que con el sida a finales de los ochenta. Algunos pensaban que por tocar a un portador del VIH iban a contraer la enfermedad. Era el miedo a lo desconocido. El miedo es libre, pero ese miedo puede provocar daños irreparables. Ningún país se puede permitir el lujo de que sus universidades cierren, sus empresas se paralicen, o los turistas dejen de llegar. Si teníamos una recesión en ciernes, el maldito COVID-19 puede acelerarla de manera brutal.

Pero insisto en que solo los expertos pueden y deben hablar de esto. No los que se piensan que, por tener un altavoz en forma de tertulia o de artículo de opinión, cuentan con vía libre para chismear de todo. Por eso hago el viraje de Montesinos para brindar con una copa de vino. A mal tiempo, buena cara. Hay una pregunta que siempre me hago y a la que no le encuentro fácil respuesta. ¿Por qué siendo el vino un producto tan nuestro, parece que solo está destinado a cierto público y a ciertos momentos? Me explico. En un bar de tapas de Salamanca no sueles ver a casi nadie de menor de 30 años pidiendo un Rioja o un Ribera, y mucho menos un Sierra de Francia o un Arribes. Tampoco ves a grupos de amigos o familias demandando una botella para regar unas tapas entre risas y anécdotas. Sin embargo, eso sí ocurre con la cerveza y, por supuesto, con la sidra en Asturias. Los franceses, los chovinistas por excelencia, tienen al vino presente en cualquier fiesta, reunión familiar, quedada de amigos o lo que sea. Maman esa cultura desde niños y el vino (sus vinos) están omnipresentes para orgullo colectivo. ¿Por qué los españoles no logramos eso?

Es más. ¿Por qué no somos capaces de pedir un vino de nuestra tierra? Las denominaciones Sierra de Francia y Arribes están haciendo auténticas maravillas que apenas se conocen entre sus paisanos. Nos debería dar vergüenza. Es como ir a comprar un jamón en Salamanca y pedir uno de Huelva. Todavía algunos creen que los caldos salmantinos son peleones y de ‘chato’.

No voy a lanzar todas las culpas al consumidor. Los bodegueros y su marketing también tienen su parte de responsabilidad. Hay que acercar el vino a los jóvenes. Y si la forma de que acaben disfrutando de un buen tinto es que empiecen por el blanco, o incluso por un ‘frizzante’, bienvenido sea. Igual que para acercase a la música clásica lo ideal es empezar por “Las cuatro estaciones” de Vivaldi. Pues eso, ¡qué viva el vino!