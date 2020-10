¡Viva el Rey!, payaso

En la mañana de ayer, casualmente, “tropecé” en TVE1 con la sesión del control al Gobierno y me quedé unos minutos viendo el debate, hasta que apareció ese ente llamado Rufián (primer punto: no entiendo que un tío que se apellida Rufián puede representar a los ciudadanos...) No veo nunca la televisión, eso que gano en salud y en higiene mental, pero como ayer vi el espectáculo en directo, pensé que asesinaba a Rufián por vías hertzianas, o catódicas, o como fuera... Y es que no hay derecho a que en una democracia, presuntamente consolidada y fuerte, ocurra lo que por desgracia viene ocurriendo: que su Parlamento sea foro de asesinos, de nazis, de provocadores profesionales, de auténticos payasos que, como Rufián, sólo quieren destruir nuestra convivencia, nuestra paz, y nuestra nación.

Escuchaba a este jeta “hablar” cuando, de repente, sacó la foto de Felipe de Borbón con unos 10 años saludando a Franco. Pensé que me desmayaba de ira, de vergüenza ajena, de pena por esta España llena de odio y rencor, trufada de mindundis, pero muy peligrosos... Y que no vengan con el cuento de que son representantes del pueblo. A Hitler lo eligió el pueblo, “no te jode”. Y perdonen que me exprese así, pero la situación no está para florituras, para paños calientes. Los “maricomplejines” del PP que hagan, que sigan haciendo lo que les dé la gana, que básicamente es colaborar con el enemigo. Y este enemigo nazi-comunista sólo merece ser destruido: están en juego nuestra salud, nuestra economía, nuestro futuro, y nuestra democracia.

Pero lo de la fotito, la barbaridad de la fotito, no acabó ahí, sino que el canalla se permitió el lujo -y le dejaron- de decir en el sagrado Parlamento, que el Rey es el diputado número 53 de VOX, lo cual es un insulto gravísimo hacia NUESTRO Jefe del Estado. No obstante, mejor que el Rey fuera diputado de VOX a que lo fuera de un partido comunista, especialistas en dictaduras, exterminios, y en arruinar al pueblo. Y ¡Viva el Rey!, pedazo de rufián, además de payaso, zoquete, protozoo, bebe-sin-sed y no sé cuántas cosas más.