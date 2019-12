Me preguntan cuál es mi villancico favorito, e ingenuamente respondo, a sabiendas de que me arrepentiré de inmediato. Esto sucede también, por ejemplo, cuando alguien desea saber cuál es en mi opinión la mejor película, o el mejor cuadro, o la mejor pieza musical, o la mejor canción pop, o la ciudad más interesante, o la obra literaria más atractiva, o el mejor equipo de fútbol. En esas circunstancias suelo mostrarme dispuesto a contestar, porque en mi mente asoman rápidamente gustos poco rompedores, poco heterodoxos. Posibles respuestas: en películas, ‘El padrino I’, de Coppola; en pintura, ‘La ronda de noche’, de Rembrandt; en música clásica, la ‘Novena sinfonía’, de Beethoven, y ‘A day in the life’, de los Beatles; en ciudades, Nueva York; en literatura, ‘Don Quijote de la Mancha’; en balompié, el Real Madrid (je, je: merengue que es uno).

El caso es que nada más decidirme por esta relación, me desdigo inconsistentemente y reparo la lista. Ahora nombro ‘El padrino II’, ‘Los fusilamientos del tres de mayo’, de Goya, ‘Las sinfonías de Londres’, de Haydn, ‘Satisfaction’, de los Stones, Roma, ‘Poeta en Nueva York’, de García Lorca, el Barcelona de Messi.

También tendré que corregir, sin duda, la lista de los que, a mi entender, son los mejores villancicos modernos. Excluyo de antemano dos tipos. En primer lugar, los tradicionales (como ‘La borriquilla’, ‘Los peces en el río’ o ‘Fum, fum, fum’), que por ser tradicionales resultan imbatibles. En segundo lugar, soslayo todos aquellos que suenan como himnos (entre ellos, uno de los temas más representativos: ‘Noche de paz’). Me oriento, en cambio, por los que musicalmente armonizan con la época en que fueron creados. Por eso me gusta tanto el popular y jazzístico ‘Let It Snow!’, versionado, entre otros, por Dean Martin, allá por los años 50 del siglo pasado, y por Smokey Robinson & The Miracles en 1963. Algo similar ocurre con el magnífico ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’, que interpretaron en su momento Judy Garland y Frank Sinatra. También me gusta, pero no tanto, el algo ampuloso ‘Blanca Navidad’ que cantaron Bing Crosby y Lady Gaga.

Bueno, pues como estaba previsto, ya siento la necesidad de rectificar. Pensándolo bien, mi villancico favorito es de John Lennon (¿quién podría imaginarlo en mí?). Se tituló ‘Happy Xmas (War is Over)’. Y su calidad (pop) es irrefutable: ni siquiera los chillidos horripilantes de Yoko Ono en los coros consiguen cargarse la canción.

Felices y musicales fiestas para todos.