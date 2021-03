Vergüenza ajena

Afirmaba Paul Valéry, el poeta y filósofo francés, que la política es el arte de persuadir a la gente para que no participe en los asuntos que más le conciernen. Pues bien, Valéry se equivocaba: algunos políticos son tan torpes, tan enredadores, tan arrastrados que, a nuestro pesar, llaman la atención y despiertan nuestro interés, que es el interés fatigoso de los de abajo. En otras palabras, un interés desinteresado, más un ‘que les den’ que otra cosa.

No es raro que entonces surja la astracanada, que deja en el paladar de la mente una sensación parecida a la de encontrarse con un pelo en un bocadillo (qué asquito). La astracanada, en este caso, son los recientes incidentes de Murcia, Madrid y –en menor medida– Valladolid, que vuelven a destacar el desenfado de algunos políticos evidentemente preocupados por sus asuntos. Porque el bienestar de quienes los hemos puesto en lo alto les trae sin cuidado, a pesar de que intenten disimularlo echando aviesa mano de las más nobles palabras.

En esas ocasiones se recuerda el teorema de Hardiman, que aporta un fondo de veracidad a pesar de la espuria etimología: “La palabra ‘política’ proviene de la palabra ‘poli’, que significa ‘muchos’, y la palabra ‘tica’, que significa ‘parásitos chupasangres’”.

Es más que relevante el uso del cuantificador ‘muchos’ en la cita precedente. Porque son muchos, pero no todos, los políticos que entorpecen a muchos ciudadanos hasta provocar en ellos un áspero, pero no tan ofensivo, concepto de ‘política’. En esta línea lo coloca Ernest Benn: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos tanto si existen como si no, diagnosticarlos incorrectamente y aplicar el remedio equivocado”. No diré yo que esta noción de ‘política’ sea benévola, pero, al menos, demuestra buenas intenciones: en tiempos de aflicción (pandemia, crisis económica, con paro y quiebras, etc.) es comprensible cierto conformismo. Pero no hay conformismo posible en los deshonrosos líos de Murcia, que han descubierto, en sus contenidos y en sus formas, el peor de los estilos.

Como señalé en una columna ya distante en el tiempo, no todas las lenguas codifican la idea que en español corresponde a la expresión ‘vergüenza ajena’. Si alguien desea experimentar para conocer esa apurada sensación solo tiene que repasar unos cuantos artículos de prensa, o revisar algún video que recoja las justificaciones aducidas por los (y las) protagonistas de los desmañados sucesos de la semana pasada.