Vino el ministro en funciones José Luis Ábalos a Salamanca con el ánimo incendiario, dispuesto a no hablar de lo importante, las infraestructuras que Fomento mantiene paralizadas en la provincia, y empeñado en la descalificación y el insulto al enemigo electoral, que parece ser la estrategia de moda entre los gurús de la sede de Ferraz.

Vituperar sin medida y sin tino conlleva el riesgo evidente de caer en el ridículo por pasarse de frenada. Le ocurrió a Ábalos cuando aseguró, ante un grupo no demasiado numeroso de fervientes correligionarios, que el pacto entre PP y Ciudadanos en la Junta de Castilla y León supone “un fraude electoral”. El calificativo representa una de tantas estupideces que el socialismo rampante lanza a la ciudadanía en la convicción de que los españoles no saben distinguir la velocidad del tocino, o el jamón de bellota del serrano, que es peor. Quizás pudo funcionar en su momento, pero parece haber llegado el punto en que los electores no tragan con tanta rueda de molino y las expectativas del PSOE van mermando a medida que nos acercamos al 10-N.

El acuerdo entre Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea no solo fue legítimo y democrático, sino que era lo más coherente a tenor de la similitud de los programas de popular y naranja. Habría que reconocerle al señor ministro en funciones que incluso el acuerdo de su jefe Pedro Sánchez con los diputados comunistas, golpistas y filoetarras para echar a Mariano Rajoy también fue legítimo y democrático, aunque constituyera una vergüenza y conllevara el peligro de dar poder a quienes pretender acabar con España.

Quien califica de fraude electoral un acuerdo tan lícito y razonable como el de PP y Cs en Castilla y León debería volver a la escuela y superar de nuevo el examen de primero de democracia.

A Ábalos, como a otros muchos dirigentes socialistas, solo les valen los pactos que sirvan para llevarles a ellos al poder. Lo demás les parece un fraude o les quita el sueño.

Con estas mentalidades y estas convicciones tan originales llega el equipo de Pedro Sánchez a la precampaña electoral de las elecciones que podemos calificar como las más trascendentales de los últimos años, aunque también podemos reconocer que todas las últimas lo han sido, al menos desde 2015.

Una cita electoral con un aroma especial, porque por primera vez en la historia de España se abre la oportunidad de un acuerdo entre la izquierda y la derecha para dotar al país de un gobierno estable. Eso no había ocurrido en las anteriores cuatro citas trascendentales ni había sido una posibilidad real en lo que llevamos de democracia.

La ventana se abrió desde el momento de la convocatoria de nuevos comicios y el aire comienza a entrar a chorros en los últimos días. Al contrario de las anteriores citas marcadas por los vetos y los odios cainitas, ahora parece que los líderes pugnan por mostrarse constructivos y proclives a la gobernabilidad por encima de sus intereses de partido. Algo inaudito.

Si el viernes eran Rajoy y Felipe González quienes propugnaban “un gobierno estable, aunque sea a costa de coaliciones incómodas”, ayer era Albert Rivera el que cambiaba el anterior “no es no” a Sánchez por una mano tendida al pacto tras las elecciones.

La primera reacción del presidente en funciones fue de desprecio a Rivera, pero no hay que tenérsela en cuenta, porque estamos en campaña. Lo cierto es que tras el 10-N los tres grandes partidos constitucionalistas están condenados a entenderse.

Lo peor, sin duda, sería un Ejecutivo en solitario del Doctor Sánchez, con la abstención ‘gratis et amore’ de Ciudadanos, del PP o de ambos. Y lo mejor, aunque también lo más complicado, sería un gobierno de concentración. Entre medias quedan las soluciones menos malas, con pactos o gobiernos conjuntos de PP o PSOE apoyados o coaligados con Cs. Y digo bien: de Sánchez o de Casado, porque los socialistas están en curva descendente en las encuestas mientras los populares siguen subiendo. Y queda mucho partido.