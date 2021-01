Vamos a remolque

Las medidas extraordinarias que la Junta ha decretado en 53 localidades de la Comunidad con una incidencia superior a 1.500 casos por cien mil habitantes en siete días confirman que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco tenía y tiene margen para adoptar restricciones además del confinamiento que le niega Pedro Sánchez. Son medidas menos drásticas que el encierro de la población en sus casas pero también pueden contribuir a reducir la expansión descontrolada del virus.

Ha habido por tanto una buena dosis de postureo político en la acusación de que era el Gobierno central el que impedía frenar la escalada en esta terrible tercera ola en Salamanca y en Castilla y León. No se le puede echar toda la culpa a Sánchez, a Illa o ahora a la ministra Darias cuando no se han agotado las posibilidades de actuación que ofrece a las autonomías el actual estado de Alarma.

Los cribados en los pueblos y ciudades con mayor incidencia han estado siempre ahí como una alternativa eficaz y el equipo sanitario de la Junta ha dudado, ha amagado y ha acabado por actuar con un cierto retraso en zonas como Guijuelo y Ciudad Rodrigo que desde hace días pedían a gritos un test masivo a la población. Esas pruebas, aunque sean voluntarias y no alcancen a todos los habitantes, contribuyen sin duda a localizar positivos ‘despistados’ y a frenar por tanto los contagios.

El cierre completo de la hostelería, el adelanto del horario comercial a las seis de la tarde, la clausura de todos los centros culturales y la eliminación del público en los actos deportivos suponen un daño importante para Ledesma, Béjar, Guijuelo, Ciudad Rodrigo y los otros siete pueblos de la provincia, pero lo cierto es que, aunque los resultados sean inciertos, algo había que hacer para rebajar las cifras que siguen disparadas en esos municipios. En esto, como siempre, Igea y Casado van improvisando y cambiando de criterio cada dos o tres semanas desde hace diez meses, y la sensación de que marchan a remolque de los acontecimientos es ya, más que una impresión, una certeza.

Tampoco sabemos qué tipo de confinamiento sería el que aplicase la Junta en caso de que en algún momento Pedro Sánchez y su tropa decidieran que les conviene ampliar el estado de Alarma. Está claro que el Gobierno socialcomunista no contemplará esta opción hasta que no voten los catalanes el 14 de febrero. Para el Doctor Sánchez lo prioritario es hacer que Illa gane los comicios y opte a presidir la Generalidad. Los miles de muertos y la catástrofe económica que pueda provocar su negativa a dar más herramientas a las autonomías le traen al pairo. Tenemos un Gobierno cuya negligencia en la gestión de la pandemia se acerca cada día más al ámbito de lo criminal y tanto el Doctor Falcon como El Moñas lo saben. Solo que en lugar de ocuparse de salvar a España, se preocupan de controlar el poder judicial para asegurarse un horizonte penal despejado.

Mientras tanto, la campaña de vacunación ha entrado en zona de curvas. En Salamanca, una de las provincias donde se está vacunando con más diligencia, se han puesto solo 20.000 dosis en el primer mes de campaña. A este ritmo tardaríamos veinte meses en llegar al 70% de la población para alcanzar la tan deseada ‘inmunidad de rebaño’. Lo que sí hemos comprobado en este tiempo es que el personal sanitario es capaz de poner las 1.800 dosis diarias que harían falta para llegar al verano con ese 70% vacunado. Si en los próximos meses comienzan a llegar los viales en el número previsto, si las multinacionales farmacéuticas no frenan la producción o vuelven a vender nuestras vacunas al mejor postor, si el Gobierno sanchista no la vuelve a liar en el reparto para beneficiar a los catalanes, si no se las vende a los andorranos y si no aparece ninguna cepa nueva resistente a las vacunas... en agosto podremos ver la luz.