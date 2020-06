Vamos a contar mentiras

Superadas las pruebas de la desescalada y en pleno disfrute de los inicios de la nueva normalidad y de la recuperación de las viejas costumbres, ha llegado el momento de volver a lo de siempre, de reabrir el camino no del todo cerrado que quienes lo tomaron un día y no lo abandonaron del todo ni en los peores trances ven ahora la ocasión de no perderse lo andado, para lo que estarían dispuestos a reandarlo si fuera necesario. ¿Cómo? Recuperando la forma al uso de abonar los campos por los que batallan los políticos contra la verdad a golpes de mentiras, su mejor y más eficaz arma de combate. Pues ya saben, a contar nuevas mentiras y no parar hasta convertirlas en verdades, pues a ellos también la verdad (aunque sea la suya) los hace libres.

Si es necesario ignorar la historia, se tergiversa o se inventa otra adaptada a la medida de la necesidad y no pasa nada. En España se viene haciendo por imposición de Ley (la de Memoria Histórica) a cuento de un pasado ominoso que (para quienes se la sacaron de la manga, la validaron y la mantienen) no merece ser parte de nuestra historia, alentado por la leyenda negra, de la que hemos acabado con el paso del tiempo siendo sus más puntuales y entusiastas valedores. Sí, de la gran mentira que de España se inventaron y escribieron otros, hispanófobos de antaño, mentira histórica que sobrevive a los tiempos y que han hecho suya los hispanófobos de hoy, que no hay que buscarlos fuera, están aquí, entre nosotros, porque al contrario que los de antaño, los de ahora son españoles, que fantasmean desde las tribunas separatistas y desde esa izquierda radical que muy resignadamente comparte Gobierno pero que no renuncia a instalarse algún día no lejano con todas sus consecuencias.

Pues adelante con los faroles y aprovechar la oportunidad que desde allende los mares les proporcionan. Esta vez el “disparo” lo dio el afronorteamericano George Floyd, bueno, no exactamente él, sino Dereck Chauvin, el policía blanco que lo mató por asfixia en plena calle el 25 de mayo en Minneapolis, origen de violentas y multitudinarias movilizaciones de condena, no solo en Minneapolis, también en Washington, en Seattle... y en muchas otras partes del mundo, atizadas por el Black Lives Matter, movimiento internacional antirracista que se apunta a todas y no pierde ocasión para avivar de paso el ansia de “justicia” cebándose en los que para ellos está el origen de todo, que son Cristóbal Colón e Isabel la Católica, por ser quien le otorgó licencia al descubridor para que emprendiera el viaje, frustrado por cierto, pues no llegó a donde pensaba porque se topó con un obstáculo inesperado que se lo impidió: el Nuevo Mundo, llevando la esclavitud, la xenofobia y el genocidio al continente descubierto, cuya conquista (en la que nada tuvo que ver) y sus sanguinarios procedimientos (según los justicieros) diezmaron la población indígena hasta casi acabar con ella. Y ¿cómo hacer justicia ahora, cientos de años después de lo acontecido? Pues quitando de la vista a los culpables, retirando sus estatuas, destruyendo sus monumentos, emponzoñando su memoria, tratando así de olvidar su paso por la historia, que es tanto como negar su existencia.

En Estados Unidos ya están manos a la obra (racha que el desafuero iconoclasta ha extendido a Fray Junípero Serra, evangelizador y defensor de los indios, y a Cervantes), en España todavía no, aunque las primeras advertencias ya se han visto y oído. Tiempo le faltó a Teresa Rodríguez, la lideresa populista andaluza, para pedir la retirada de las estatuas de Colón, idea que entusiasma a Ada Colau, aunque no se atreve a hacerlo con la de Barcelona, y a Sonia Vivas, concejal podemita del Ayuntamiento de Palma, llamando a “retirar pacíficamente” las de Fray Junípero, mientras la casta adicta no para de alentar. Detalles que marcan no solo una peligrosa deriva política sino una ignorancia incorregible, tan atrevida que capaces son (si algún día sientan sus reales y una vez cómodamente instalados) de no pararse en barras emprendiéndola con aquello que más le motiva: borrar a España del mapa y de la historia.