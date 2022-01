NO digo que haya una clave política oculta tras el Valentino rescatado del baúl de los recuerdos de su suegra, pero lo cierto es que la reina no deja nada al azar y Zarzuela tampoco. Por eso no he podido evitar repasar los paralelismos entre el viaje a Alemania de los reyes de España a finales de 1977, cuando doña Sofía estrenó el vestido, y la semana que la actual monarca ha elegido para su apuesta vintage. Eran los tiempos en que Juan Carlos era todavía Juan Carlos. Andábamos los españoles aún sin Constitución y los reyes realizaron una de esas tareas de diplomacia fina que nadie más podía hacer en ese momento, promoviendo en Alemania confianza y simpatía por un país que necesitaba lubricante financiero para el éxito de su transición. Un “plan Marshall para España”, lo denominó entonces la prensa, al que la rica República Federal de Alemania hizo jugosas aportaciones a través del gobierno de Helmut Schimdt y del Partido Socialdemócrata. También es socialdemócrata el canciller Olaf Scholz, que acaba de pasar por Madrid con prisa, en una visita forzada en su agenda ante la insistencia española, incrustada entre una decisiva conversación con el presidente chino Xi Jinping y la reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para ver qué hacen con Ucrania. Lo que promueve ahora Sánchez de Alemania se parece bastante a aquel “Plan Marschall para España”, se llama Fondo de Reconstrucción y viene a engrasar la continuidad de un gobierno manirroto que se vende por ahí fuera como garante de la modernización y progresía de esta España nuestra. La prensa alemana no se ha tomado nada bien que Sánchez se refiriese a Scholz como “mi amigo Olaf”. Intuye que este amigo les levanta la cartera en cuanto se descuiden y advierte contra el exceso de familiaridad. Por cierto, el avión de Iberia en el que volaron los reyes en 1977 se llamaba “Cataluña”, afianzando la idea de que estaban del lado de la democracia, con la que los alemanes identificaban a Barcelona, y no del franquismo con el que identificaban a Madrid. Mira que ha llovido y todavía nos van a seguir dando disgustos estas asociaciones. Don Juan Carlos se saltó por primera vez el protocolo, momento emotivo, para saludar a la multitud de emigrantes españoles que se habían hecho fuertes en el jardín de la Embajada en Bonn, excluidos de la recepción oficial. Hoy sigue habiendo muchos emigrantes españoles en Alemania, fruto de la penúltima crisis. Algunos de ellos han concurrido recientemente a las elecciones al Consejo de Residentes con la propuesta que retirar de la Embajada la imagen del rey. Perdieron por goleada. Felipe VI sería mayoritariamente aclamado por los españoles de Berlín, pero el mes pasado redujo su visita a Gütersloh, la sede de Bertelsmann