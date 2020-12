Vacunas sin jeringuillas

Parece que el coronavirus está provocando importantes efectos secundarios. Hay varios mandatarios que están perdiendo el oremus, si es que alguna vez lo tuvieron. Y no solo entre los que han estado infectados en algún momento: se trata de una pandemia asociada al oficio de gobernante que afecta incluso a los no contagiados.

El desdoblamiento de personalidad se ha confirmado como una de las secuelas más graves del bichito. Tenemos el caso de Pedro Sánchez, campeón de la descoordinación nacional y principal promotor de que en España haya diecisiete estrategias para combatir la pandemia: no se le ha ocurrido mejor cosa que exigir en Bruselas una vacunación coordinada en toda la UE, para que en todo el continente empecemos a vacunarnos a la misma hora.

Hay que tener una cara dura como el mármol de Carrara para exigir en Bruselas lo que Sánchez se niega a imponer en esta España sometida a descomposición. Aquí los vascos, los navarros y los catalanes no soportan ir al mismo ritmo que el resto de los españoles, y el Gobierno consentirá en que sean vacunados antes, o después, pero no a la vez. Les produciría alergia.

Tenemos así a un tipo incapaz de coordinar lo suyo que se desgañita exigiendo en Europa que todos toquen la misma canción. Se le ha ido la olla. Más le valdría a Sánchez comenzar a preparar al país para la llegada de la vacuna, que nos pillará en paños menores y sin jeringuillas, como ya nos sorprendió la primera ola sin mascarillas y la segunda sin rastreadores. Si en lugar de tocar la lira y loar sus propias e imaginarias hazañas, el bello durmiente de La Moncloa se dedicase a poner en marcha un plan nacional de vacunación, quizás tendríamos una posibilidad de no volver a ser el peor país de Europa y uno de los peores del mundo en la salida de la pandemia. Pero no está en eso Iván Redondo. No da votos.

El ministro Illa, mismamente, se reunía ayer con los consejeros de sanidad del gallinero autonómico y entre todos llegaron a la conclusión de que ya se verá. Parece una postura inútil por dilatoria e indefinida, pero el posibilismo de Illa resulta filosóficamente muy consistente. El ministro filósofo sabe que posiblemente nos atropellen los acontecimientos y que seremos los últimos y más desorganizados a la hora del pinchazo salvador, pero al parecer este virus también produce parálisis mental y ministerial.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el pánfilo Simón, ya venía tocado del ébola y ahora el Covid le ha acabado de roer las meninges. Ayer publicaba el aspirante a doctor una carta en la hasta ese momento muy prestigiosa revista The Lancet, quejándose de que mientras en otros países de la UE los ciudadanos han aplaudido a los gestores sanitarios, los españoles, desagradecidos ellos, se han lanzado a criticar sin freno ni medida la, por otro lado, brillante y eficaz gestión del gobierno socialcomunista. Ninguna relevancia tiene el hecho de que seamos el territorio europeo con más fallecidos y más contagiados por habitante, con más sanitarios enfermos, donde el frenazo de la economía ha sido más brutal, donde el Gobierno y el propio Simón han mentido como cosacos con las mascarillas y los muertos, donde menos se ha ayudado a la hostelería y a los autónomos...

Lo raro es que los españoles, una gran mayoría, sigamos disciplinados las instrucciones muchas veces disparatadas de esta pareja de titiriteros. Ni siquiera han sido ellos y sus entornos un ejemplo de comportamiento. Ni el presidente que se saltó la cuarentena tras dar positivo su esposa, ni sus ministras alentadoras de manifestaciones coronavíricas el 8-M, ni el vicepresidente comunista que se pasó por el moño el confinamiento en cuantas ocasiones le vino en gana, ni siquiera el ministro de Sanidad al que pillaron este pasado jueves en un restaurante cuando la hostelería estaba cerrada en Cantabria.

Esta tropa ha perdido el oremus y los ciudadanos se lo consentimos todo. A ver si cuando falten jeringuillas o algodón para las vacunas espabilamos y les mandamos al cuarto de pensar.