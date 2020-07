Recorro una Salamanca un tanto fantasmal. Y no lo digo por los rostros sin expresión, oculta tras la mascarilla, que nos asemejan a una Santa Compaña que pulula por calles otrora ruidosas, sino por un vacío omnipresente. Se aburre la rana, sin nadie que la busque, y parece mermar mientras a sus pies crece la calavera, actriz secundaria de la fachada plateresca que parece estar disfrutando su momento de protagonismo. Las terrazas de la Plaza Mayor, las mismas en las que a estas alturas de verano costaba encontrar una silla libre, no ondean ni a media asta. Y alguno de los camareros a los que solía caracterizar una actividad febril y una atención presurosa, se fuma un pitillo a la sombra del soportal. Fumando espera el regreso de unos turistas que este verano brillan por su ausencia. Una guía explica las maravillas de la Purísima a un grupo de solo dos visitantes, una pareja francesa aparentemente extasiada ante el relato de los avatares del convento de San Fernando, cuyos últimos restos, desde de la desamortización de 1835, han sido ahora recuperados. “No, no hay misa a las siete”, contraría a un par de feligreses despistados, “los horarios han sido reducidos por el virus”. Y un largo rosario de faltas, escaseces y lagunas pone de manifiesto que en el futuro los guías turísticos hablarán de las consecuencias de este verano, que modificó el aspecto, puede que también la estructura de la ciudad.

En diciembre de 2019, cuando el coronavirus era solamente una preocupación en China y nosotros no sabíamos coser mascarillas a maquina, el turismo se consolidaba, una vez más, como la gran industria de Salamanca. El boletín de coyuntura turística que publicaba entonces la Junta anotaba 106.083 visitantes en noviembre a la que se presentaba como el destino más popular para los viajeros entre las provincias de Castilla y León, con un incremento porcentual de casi el 10% respecto al año anterior. Pero esos son datos precoronavirus a los que ahora nadie garantía continuidad, ni siquiera a medio o largo plazo. Marzo, abril y mayo se saldaron con un cero técnico que seguía activo en el último informe del INE, con fecha 24 de mayo, y que a pie de calle restará, según cálculos oficiales, unos 75 millones de euros de ingresos por trimestre. Con estos datos en la mano, el otoño se presenta muy difícil, no solamente por los rebrotes. Y el miedo se palpa tanto en la frutería de barrio como en el famoso restaurante, con la mesa primorosamente vestida en la acera del casco antiguo pero sin comensal alguno al que servir. El único que permanece impasible es el Puente Romano, testigo de piedra de que las crisis pasan, pero la ciudad permanece.