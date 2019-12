Si ayer El Gordo hubiera vuelto a pasar de largo por Salamanca mi columna estaría repleta de ira y de indignación. No es para menos. Europa nos vuelve a chotear al otorgar al golpista de Junqueras el estatus de eurodiputado. ¿Hasta cuándo vamos a seguirle riendo las gracias a este lupanar hediondo que conforman las instituciones comunitarias? Si ni tan siquiera Rajoy fue capaz de plantarse ante semejante pandilla de incapaces hispanófobos, mucho menos lo hará Pedro Sánchez y su próximo Gobierno comunista. Y más teniendo en cuenta que sigue cortejando a los sediciosos de ERC para que se conviertan en la batuta de un Ejecutivo fantasmagórico. Mientras, el tragón de callos de Oriol está en la cárcel como si no lo estuviera. Mandando vídeos para los suyos, saliendo y entrando a su antojo y envalentonado por el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si alguien tenía alguna duda, las instituciones comunitarias están del lado del golpismo.

Pero como de esto habrá tiempo de hablar largo y tendido porque lo que nos espera da pavor, prefiero dedicar estas líneas a los protagonistas del día de ayer. Esos personajes anónimos que, de la noche a la mañana, han engrosado sus cuentas de ahorro para ‘tapar los agujeros’ que la mayoría de gente normal, de la calle, tiene. En una profesión que tiene lo suyo como es la de periodista y que nos obliga a dar algunas noticias que provocan vómito, ayer los que hicimos estas páginas disfrutamos de lo lindo. No hay nada más satisfactorio que transmitir la alegría más pura. La que no tiene maquillajes. La de la gente normal y corriente. La de Aurora, la pescadera de la plaza de la Fuente que, sin darse importancia, repartió 20 millones de euros entre sus clientes. Una mujer que hoy cuando abra su negocio como cada mañana recibirá los abrazos, besos y felicitaciones de decenas de personas. O Emilio, su jefe, que ayer se fue a Valdelagua a darle a una clienta las participaciones que le había prometido “si tocaba”. Eso es precioso y no ver al presidente de un consejo de administración de una de las grandes empresas de esta país que está podrido de dinero recibir el aplauso de sus consejeros palmeros por haber cerrado el año con un beneficio de interminables ceros. Que conste que esto es bueno para la economía de un país, pero carece de la emoción que irradia el ganador humilde de El Gordo.

Me quedo también con la satisfacción de Paco Valle, el dueño de la escuela de judo Seiza. El verdadero triunfador de una jornada histórica para Salamanca. Un modesto club que no ocupa grandes titulares y que encontraba hueco en el fantástico suplemento “Más que fútbol” que elaboran mis compañeros de la sección de deportes de LA GACETA. Por un día un deporte minoritario como es el judo saltó del tatami a las primeras páginas de los periódicos. Y eso conmueve más que la pasiones que levanta el deporte que lo copa todo, el fútbol.

Un fútbol que abandonó Leo “porque no le gustaba”. Un pequeño campeón que prefirió cambiar de deporte y apostar por el judo. Gracias a eso, sus padres se llevaron cuatro participaciones de El Gordo y hoy ven la vida de otra manera.

Gente que se gana la vida con el sudor de su frente y no vendiendo sus cuerpos y sus almas como la escoria que desfila cada día por esos programas del corazón. Currantes como Vanesa, que a pesar de haber ganado 400.000 euros, hoy volverá a “vender langostinos” como una campeona en su tienda de congelados.

Historias humanas que relatan hoy mis compañeros en las páginas del periódico. Las que te hacen sentarte tranquilamente a leer y disfrutar.

Junqueras, Sánchez, Iglesias, Rufián y demás tendrán que esperar. Aunque se han propuesto amargarnos la Navidad con una investidura demoniaca que puede llegar antes de que nos tomemos las uvas. Habrá tiempo y rabia para expulsar en próximas semanas.