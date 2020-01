Unionistas, de lío en lío

Y luego, el campo en el aire. Después de “Las Pistas, sí, Helmántico, no” el nuevo episodio trató de que Unionistas no tenía claro hasta la noche de ayer dónde jugaría y el Madrid, que no se atreve ni a confirmar hotel, debe alucinar con el caos tercermundista. Esto y no lo mal que se llevan los clubes y sus aficiones sí que supone una mala imagen para la ciudad. ¿Hasta ayer nadie se preocupó de los requisitos para conseguir los permisos para instalar gradas? ¿o es exceso de celo del Ayuntamiento de Villares, temeroso, el pedir la documentación de Las Pistas cuando llevan toda la temporada jugando? Ahora habrá que ver si a Unionistas le salen las cuentas.

Si se juega en Las Pistas, habrá más indignados que contentos, pero es normal. Salamanca es una de las provincias con mayor afición al fútbol y el equipo favorito es el Madrid, por lo que el deseo de verle por fin en una ciudad con espíritu de Primera es muy grande. A esto se suma que hay socios del Salamanca o del Unionistas que lo son simplemente por no ser del otro. Y si a todos ellos se les añade a los que el fútbol ni les va ni les viene pero que les apetece ir ese día a un acontecimiento extraordinario y a los que disfrutan simplemente porque se hable y se vea a Salamanca por la tele, pues es normal que la balanza se incline hacia los que reclaman el Helmántico.

Pero no hay que olvidar que en toda esta historia, guste o no, hay un protagonista y ese es el Unionistas, que es quien ha conseguido pasar la eliminatoria y quien ha obtenido el premio de enfrentarse al Real Madrid. Es su historia, es su épica y su campo son Las Pistas.

El fútbol entiende de dinero pero sobre todo es sentimiento y desde el minuto uno, cuando salió el nombre del Real Madrid, el Unionistas tenía claro dónde jugar, igual que el Salamanca no deseaba cederle el Helmántico porque sus socios tampoco se lo perdonarían. ¿Por qué? Porque en el fútbol hay rivalidad y pasión, aunque eso no se comparta entre quienes no son de uno u otro equipo.

Es normal que el Unionistas quiera jugar en Las Pistas porque desde ese campo ha conseguido su hazaña, porque si juega en el Helmántico beneficia económicamente a su rival y porque si el partido es en el estadio, habrá 4.000 personas animándoles y 13.000 con banderas del Madrid. Y les quitarán su fiesta.

Y es normal que el Salamanca no quiera que el Unionistas juegue en el Helmántico porque a tu casa no invitas a tu enemigo; porque no quieres que te insulten en tu estadio; y porque se recordaría el 50 aniversario del Helmántico porque jugó aquí el Real Madrid... pero frente al Unionistas. Para el Salamanca no fue agradable que el Unionistas fuera agraciado con el ‘gordo’, como para encima padecer la alegría ajena en casa propia.

Pero lo que ocurre en Salamanca (salvo el desastre de las gradas) no es extraordinario por mucho que algunos reconvertidos en pacificadores se empeñen en dramatizar. La rivalidad del Salamanca y Unionistas es la que existe entre el Betis y el Sevilla, la que se vive entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid... y a nadie se le ocurre pedirles que se cedan los campos o se unan.

Bien por Unionistas por mantenerse firme, por no ceder a las presiones, por querer vivir su sueño entre los suyos, en su casa; e incluso por no descartar jugar en el Bernabéu porque no todos los equipos pueden presumir de haber pisado ese campo en un partido oficial y esta era su oportunidad. Ni siquiera sería censurable que pensaran en hacer caja jugando allí porque es comprensible que quieran garantizar su futuro.

La seguridad debe mandar sobre la decisión de las gradas, como es normal. Y las instalaciones son del Ayuntamiento de Salamanca, que también tiene que velar por unas pistas de atletismo usadas provisionalmente como campo de fútbol. Aún con las limitaciones que supondría jugar frente a solo 4.000 espectadores, el Unionistas tiene derecho a vivir su fiesta, aunque fastidie.