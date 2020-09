Unidad geométrica

La locución ‘arrimar el hombro’ se utiliza para señalar que alguien presta su ayuda o colaboración de buen grado a otra persona o grupo para conseguir un fin o para que éste se logre de una manera más fácil y colectiva. La expresión nace en los ambientes rurales en los que los jornaleros que trabajaban el campo se ayudaban unos a otros a la hora de sembrar o cosechar. La propia postura de ir medio encorvado siguiendo las hileras o surcos, unos junto a otros, hacía que los hombros de estos trabajadores estuviesen a menudo tocándose el uno con el otro. Y escuchando a Sánchez hablar de que “nadie tiene derecho a no arrimar el hombro” he pensado por momentos que el moreno subidito de tono con el que hacía estas declaraciones tenía su razón de ser en que el presidente venía de la siega. Nada más lejos.

Que Sánchez llama ahora a Casado para intentar arrimar, séptima acepción de la Real Academia, no ofrece ninguna duda. Y que es arrimadizo por naturaleza tampoco. Todo lo contrario que Arrimadas, que pone como condición “unos presupuestos con la menor ideología de Podemos posible”. Porque quien a mal árbol se arrima... ya lo dice el refrán. Y para su propósito llama a la unidad, esa bella condición, tan deseable siempre, que florece entre los bien avenidos. Lo que ocurre es que unidad es un término muy rotundo, que casi se confunde con unanimidad. Sánchez se sirve claramente aquí de la segunda acepción del María Moliner: “Cada grupo de hombres al mando de un jefe”, que se pasa de rosca. Olvida que para que se dé la unidad, al menos alguna de sus versiones más acomodaticias, hay que comenzar por que haya cierta cercanía. Y sin pensamos que no se ve cara a cara con Casado desde el 17 de febrero, no tardamos en concluir que se arrima al concepto de unidad demasiado tarde.

En todo caso, por si todavía fuera posible ese difícil entendimiento, del que todos los españoles nos beneficiaríamos, habría que apuntar que, en política, la unidad se logra a través del consenso. Y que el consenso se alcanza exponiendo lo que yo quiero, escuchando lo que quieres tú, y después tomando para el acuerdo aquellos contenidos que quedan en el espacio que comparten esos dos círculos secantes, entre sus dos puntos geométricos en común. Fiel a la célebre máxima de Kepler, que decía que “donde hay materia hay geometría”, Sánchez no ha desechado hasta ahora ningún material aprovechable a la hora de conseguir los números necesarios para seguir tirando. Pero la geometría variable también tiene sus límites.