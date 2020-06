En el interesante Foro online organizado por LA GACETA el pasado viernes los dos ponentes coincidieron en destacar la aceleración que ha sufrido durante la crisis del coronavirus el teletrabajo como alternativa al curro presencial. Tanto el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, como el profesor de la Facultad de Derecho y experto en Objetivos de Desarrollo Sostenible, Javier Sierra, resaltaron que una de las oportunidades que se abren tras los destrozos de la pandemia en Salamanca pasa por acoger en los pequeños pueblos de la provincia a nuevos emprendedores, autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Los candidatos al ‘retorno’ a la aldea han comprobado en estos meses la cantidad de cosas que se pueden hacer desde casa con un ordenador.

La oportunidad la pintan calva, reza el dicho, y en este caso a muchas zonas de la provincia salmantina la ocasión les llega sin pelo. Ni pelo, ni fibra, ni cable, ni cobertura. Una información que publica hoy este periódico ofrece el fiel retrato de la cruda realidad de Salamanca: estamos a la cola de España en acceso a Internet de 100 megas y lo peor de todo es que seguiremos ahí dentro de un año, solo un poco mejor que otras cinco provincias proscritas (Huesca, Soria, Zamora, Teruel y Lugo).

Se sabía, y se ha hecho poco o nada en las últimas décadas. Porque ¿cuántos años llevamos oyendo la cansina cantinela de la urgencia de llevar Internet rápido al mundo rural? ¿En cuántas ocasiones cuántos responsables políticos no han prometido megas y más megas en las zonas más apartadas? ¿Qué administración, desde las locales a la Diputación, pasando por la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, no tiene por tanto su parte de responsabilidad de este agujero negro del que la Salamanca despoblada no consigue salir?

Hasta ahora hemos escuchado tantas promesas como excusas. Una de estas últimas, la más socorrida: que resulta muy caro resolver los problemas de cobertura provocados por las montañas. Pero los datos del informe del Gobierno sobre la digitalización de España que hoy publicamos desmienten ese pretexto: resulta que dos provincias montañosas como Guipúzcoa y Vizcaya figuran entre las tres más conectadas de España, solo superadas por Madrid. Va a resultar que los montes no constituyen un obstáculo que no pueda salvar el dinero.

Así llegamos al fondo de la cuestión, que no es otro que la capacidad de las administraciones local, provincial y regional para promover inversión pública, privada o mixta en redes de banda ancha. Hasta ahora todas ellas han hecho lo que buenamente han podido con sus recursos limitados. A la vista está que han podido poco, en todo caso, menos que el resto de casi toda España.

Nuestro gobierno regional, que es sin duda el que dispone de mayor capacidad financiera entre esas tres administraciones, no es de los ricos. Digamos que está en un nivel ‘medio bajo’ en el contexto de las autonomías. Primero están los poderosos, los de las haciendas forales, después están Madrid y Baleares, dos economías ‘florecientes’ y tras ellos los nacionalistas catalanes, abonados al chantaje, que siempre han sacado ventaja de su deslealtad respecto a España. Y tras ellos estaría Castilla y León, si la referencia es el presupuesto por habitante (el orden sería: Navarra, País Vasco, Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Aragón y Castilla y León), pero si lo midiéramos por número de municipios o por kilómetro cuadrado, estaríamos a la cola de la cola.

Ahí no hay mucho margen. Y si la ‘salvación’ de las comarcas despobladas depende de que el Gobierno socialcomunista de Sánchez invierta en ellas, apañados estamos. ¿Alguien recuerda aquella campaña de la España vaciada? Pues está en el mismo rincón de los trastos viejos que la promesa de no pactar con los proetarras y la de no gobernar con los comunistas. En Moncloa hay cobertura pero se han quedado sin memoria.