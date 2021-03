Una momia que apesta

La momia de ‘Tudancamon’ apesta. Su hedor es tan nauseabundo que provoca vómito, indignación, rabia y desprecio. El mismo que demuestra hacia las víctimas del coronavirus y la sociedad castellano y leonesa. Luis Tudanca, el político más inepto de la historia de esta Región, quema su última bala. La de la desesperación. La de la impotencia más absoluta. Durante toda la pandemia no ha tenido ni un solo argumento para hacer oposición. De hecho estuvo desaparecido durante meses incapaz de plantear una triste propuesta útil. La holgazanería elevada a la enésima potencia. Sabedor de que en las próximas elecciones autonómicas su resultado será catastrófico, busca su postrera opción de tocar poder y así colocar a toda esa recua de incapaces que pululan a su alrededor. Le da lo mismo la crisis sanitaria y económica. Le importan un comino los enfermos, los sanitarios, los hosteleros y los ciudadanos en general. Solo quiere gobernar para destruir. Para ello contará con la inestimable ayuda de otro fracasado de manual, el líder ‘podemita’ regional, Pablo Fernández. La reedición del Gobierno socialcomunista de Moncloa, pero en el colegio de la Asunción. Para echarse a temblar y a llorar.

Presentar una moción de censura en estos momentos es un gesto de deslealtad a los hombres y mujeres de esta Comunidad. Eso sí, en el hipotético caso de que saliera adelante, la culpa no la tendría la momia de ‘Tudancamon’. Solo una traición de al menos tres procuradores de Ciudadanos haría posible este sinsentido. Igea, Castaño y Arrimadas lo han descartado, pero por desgracia la formación naranja ha dejado de ser fiable. Me entristece decir esto cuando en sus filas sigue habiendo personas con una extraordinaria vocación de servicio al ciudadano como ocurre, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Salamanca. Pero los movimientos que hemos visto en la última semana son la puntilla a un partido que ilusionó a muchos (entre los que me incluyo) con un discurso renovado y atractivo, pero que ha acabado convirtiéndose una veleta desvencijada.

Para jugar el despiste y tratar de engañar al personal, Tudanca sigue manteniendo que habrá un ‘tamayazo’. ¿Para qué? ¿Para gobernar en minoría y que las Cortes se conviertan en una taberna donde no se pueda legislar? Ese es el egoísmo del que hablaba antes. El anteponer el ansia de poder al bienestar común. En lugar de decir tanta estupidez, el líder regional del PSOE debería dejar clara una cosa: si pierde la moción, su única salida es la dimisión.

Veo a Mañueco e Igea muy confiados en que no habrá sorpresas. Pero después de lo que ha ocurrido en Murcia ya nada se puede dar por sentado. Los acontecimientos de esta última semana han cabreado a los ya de por sí sufridos españolitos. La actitud de personajes como Tudanca, Arrimadas y Ayuso, con sus elecciones preventivas, generan más desapego si cabe hacia la clase política. ¿Se puede ser más ruin que estar pensando en los sillones en plena crisis sanitaria? Mientras en otros países como Portugal y Alemania, Gobierno y oposición han hecho piña para salir del atolladero, en España se han dedicado a tirarse los trastos a la cabeza. A este paso van a conseguir que volvamos a desear un bipartidismo con mayorías absolutas alternas. En España se ha demostrado que los consensos son una quimera y que los gobiernos de coalición se convierten en una cuna de deslealtades y problemas. Siempre hay excepciones y por eso aplaudo una vez más al alcalde de Madrid, Martínez-Almeida y a la vicealcaldesa, Begoña Villacís. También a Carlos García Carbayo y Ana Suárez. Y, salvo si hay traición, a Mañueco e Igea. Salir a decir públicamente que sus pactos siguen adelante es todo un ejemplo de compromiso con los ciudadanos en tiempos de momias que pretenden resucitar de entre los muertos a base de maquiavélicas maniobras.

Señoras y señores, déjense de tonterías. Es el momento de preocuparse de acelerar la vacunación, de que las ayudas lleguen y de que la web del SEPE no se caiga como si fuera un blog de poca monta. Un poco de seriedad.