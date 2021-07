Una cumbre vacía

A Salamanca le viene muy bien albergar una cumbre de presidentes autonómicos. Es una buena oportunidad para poner a la ciudad en el mapa del verano por un algo positivo como es la reunión del presidente del Gobierno con los mandatarios regionales para coordinar la lucha contra la pandemia y de paso negociar el reparto de los fondos europeos. Además, alguno se quedará a cenar con su séquito y esto siempre le viene bien a la maltrecha hostelería local.

Así que, de partida, es de caballeros reconocer que Pedro Sánchez nos ha hecho un favor trayendo aquí el encuentro del próximo viernes. Acto seguido hay que añadir que ya era hora de que el titular del Ejecutivo se acordara de esta tierra, a la que lleva tres años ninguneando en todos los frentes. Las inversiones del Estado en la provincia han caído a mínimos históricos, siguen destruyendo el Archivo de la Guerra Civil con nuevos traslados de papeles para entregárselos a los golpistas catalanes y se niega a recuperar los trenes rápidos a Madrid.

Volviendo a la cumbre, lo cierto es que de estos encuentros poco cabe esperar y sobre esta de Salamanca, en concreto, ya podemos anticipar que sus resultados serán magros, por no decir nulos. Entre otras cosas porque no ha habido trabajo previo, porque el Gobierno ni siquiera se ha preocupado de concretar un orden del día como es debido, y porque ya conocemos el concepto que Sánchez tiene de las negociaciones con todo aquel cuyo voto no necesite para mantenerse en el poder: no hay negociación, sino trágala. Del coronavirus no quiere saber nada y los 70.000 millones de la UE para la reconstrucción del país los va a pactar con los vascos y catalanes, a cuyos chantajes accederá graciosamente a cambio de seguir durmiendo dos años más en La Moncloa.

En realidad, la asamblea del viernes no deja de ser un paripé sin provecho. Lo sabe Sánchez y lo saben todos los presidentes autonómicos, que por lealtad se prestan al juego, salvo los vascos y catalanes, que, como todos sabemos, son diferentes y mejores que el resto de los españoles, y por tanto no se van a sentar con los representantes de la plebe.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también es consciente de la inutilidad de la cumbre, como lo es su colega el gallego Alberto Núñez Feijóo o el andaluz Juan Manuel Moreno, pero el sentido de Estado les pierde. Solo hay una presidenta del PP capaz de entender que la lealtad con un felón como Sánchez no es lealtad de Estado, sino docilidad de Estado. Adivinen de quién se trata.

Pues sí, ha tenido que ser Isabel Díaz Ayuso la que venga a poner a Su Sanchidad frente al espejo de su incompetencia y ya ha anunciado que acudirá a Salamanca pero no a ninguna otra cumbre convocada sin un trabajo previo y sin un orden del día concreto. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene muy claro que los ciudadanos no le pagan para que Sánchez se haga la foto y salga muy alto y muy guapetón junto a los representantes autonómicos. Seguramente el resto de presidentes regionales del PP irán detrás y empezarán a exigir contenido, trabajo y eficacia en las siguientes cumbres, porque todo lo que promueve Ayuso se convierte en tendencia.

Mientras tanto, el viernes asistiremos a la pantomima autonómica, con un Sánchez al que le costará volver al castellano después de tantos días de hablar en inglés por los aeropuertos, las tiendas y las oficinas de Estados Unidos. Mucho paseo y poco rendimiento. Al menos por el momento no se conoce ni contrato ni acuerdo al que haya llegado el presidente con las multinacionales donde se ha tomado café y perrito caliente.

Decía ayer Pablo Casado que la agenda del líder sanchista en Estados Unidos no llegaba al nivel de un secretario de Estado, y seguramente se quedó corto. Pero oye, eso sí, en las fotos ha quedado monísimo.